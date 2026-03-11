Irans Präsident fordert Garantien für Kriegsende

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian hat Bedingungen für ein mögliches Kriegsende formuliert. Der einzige Weg zu einem Stopp der Kämpfe seien "feste internationale Garantien" für ein dauerhaftes Ende aller Angriffe, schrieb er auf X. Peseschkian forderte außerdem Reparationszahlungen. Zudem müssten die "legitimen Rechte des Irans" anerkannt werden.

Welche Rechte er konkret meint, sagte Peseschkian nicht. Beobachter der iranischen Innenpolitik gehen davon aus, dass er auf die Wahl des neuen obersten Führers und dessen internationale Anerkennung anspielt.

US-Präsident Donald Trump nannte die Ernennung von Modschtaba Chamenei zum neuen Religionsführer und Staatsoberhaupt des Irans "enttäuschend". Dieser müsse mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen. "Ich glaube nicht, dass er in Frieden leben kann", so Trump. Details nannte er nicht./da/DP/mis



