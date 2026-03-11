Blues und Skylo bringen branchenweit erstes IoT-Modul mit Satelliten-, Mobilfunk- und WLAN-Konnektivität in einem einzigen Modul auf den Markt

BOSTON, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Blues, ein führender Anbieter von Device-to-Cloud-Systemen für intelligente vernetzte Produkte, hat Notecard for Skylo auf den Markt gebracht – ein Modul, das Satelliten-, Mobilfunk- und WLAN-Konnektivität kombiniert und weder ein Satellitenabonnement noch vertragliche Bindungen erfordert.

Das Produkt wurde auf der Embedded World in Nürnberg vorgestellt und bietet automatisches Failover über drei Funkzugangstechnologien (RATs): NTN-Satellit von Skylo, Narrowband-Mobilfunk und WLAN. Am Stand 3A-402 lädt Blues die Besucher der Embedded World ein, sich anzusehen, wie das Unternehmen die Entwicklung vernetzter Produkte vereinfacht.

Notecard for Skylo ergänzt jedes schmalbandig vernetzte Gerät um Cloud-Konnektivität mit Multi-Network-Failover. Das Modul wurde für geschäftskritische Branchen wie Transport und Logistik, Energie sowie gewerbliche Ausrüstung entwickelt. Es hilft Entwicklern, schneller Prototypen zu erstellen, und ermöglicht Entscheidungsträgern, Schmalbandlösungen in großem Maßstab und bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten einzusetzen. So könnte beispielsweise ein Logistikgut in Depots über WLAN arbeiten, unterwegs Mobilfunk nutzen und in abgelegenen Regionen per Satellit verbunden bleiben, wobei Notecard for Skylo je nach Bedarf intelligent zwischen den Netzwerken wechselt.

Herkömmliche Satelliten-IoT-Lösungen belasten Kunden mit einem zweiten Satellitenmodul, monatlichen Abonnementgebühren und Mindestabnahmen. Notecard for Skylo beseitigt alle drei Hürden: keine zusätzliche Hardware, kein Satellitenabonnementvertrag und keine Mindestabnahme. Dadurch erhalten Unternehmen Zugang zu erstklassigem Satelliten-Failover mit nutzungsabhängiger Preisgestaltung, die mit der tatsächlichen Nutzung skaliert.

Mehrere RATs stellen sicher, dass Kunden zuverlässig auf Gerätedaten zugreifen können. Dabei schalten drahtlose Verbindungen automatisch auf sekundäre und tertiäre Netzwerke um, wenn die primäre Verbindung nicht verfügbar ist. Notecard for Skylo bietet dieselbe Mobilfunkkonnektivität wie andere Notecard-Produkte sowie Satelliten-Uplink und -Downlink, damit Geräte auch außerhalb der Mobilfunkreichweite verbunden bleiben. Für Kunden, die derzeit Schmalband nutzen, bietet das Produkt erweiterte Funktionen mit Satelliten-Failover. Kunden, die globale oder regionale Unterstützung für Mittelband (LTE Cat 1 bis) oder Breitband (LTE Cat 1) benötigen, sollten weiterhin ein Starnote-Zubehör verwenden.