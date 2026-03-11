Redwood AI erweitert seine Plattform für chemische Synthese um integrierte Sicherheitsfunktionen auf Industriestandard und optimiert damit die chemischen Entwicklungsprozesse der Anwender

Vancouver, Kanada – 11. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine Modellverbesserung seiner proprietären KI-gestützten chemischen Syntheseplattform SythesAltzer (die „Software“ oder „Plattform“) bekannt zu geben, wobei integrierte Sicherheitsfunktionen eingeführt werden, die auf alle im System bewerteten Chemikalien angewendet werden. Diese Verbesserung soll die Bewertung von Syntheseoptionen innerhalb der Plattform durch Chemiker und Forschungs- und Entwicklungsteams verbessern. Bei der Bewertung der Synthese neuartiger Chemikalien – sei es für pharmazeutische Anwendungen oder andere Bereiche – benötigen Chemiker Informationen zum sicheren Umgang sowie zu möglichen Risiken. Dies erfordert in der Regel eine manuelle Zusammenstellung von Informationen, beispielsweise aus Sicherheitsdatenblättern, sowie die Berücksichtigung von Skalierungsfragen. Die Plattform stellt Chemikern jetzt einen automatisierten Prozess zur Verfügung, mit dem sie die vergleichende Sicherheit verschiedener Syntheserouten bewerten können, wodurch sowohl Sicherheit als auch Effizienz potenziell verbessert werden.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass diese Fähigkeit zukünftige potenzielle kommerzielle Anwendungsfälle erweitert, da die Software hiermit die wichtigsten Beschaffungsanforderungen für größere Unternehmen erfüllen wird. Die direkte Integration von Sicherheit in die Syntheseplanung ist auch ein wichtiger Schritt, um den verantwortungsvollen Einsatz fortschrittlicher chemischer Modellierungstechnologien in Umgebungen zu ermöglichen, in denen Sicherheit, Compliance und Risikobewertung von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich Forschungsumgebungen, die für die öffentliche Sicherheit und die Aufsicht durch Regulierungsbehörden relevant sind.

Die neuen Sicherheitsfunktionen sind darauf ausgelegt, den Zeitaufwand und die Reibungsverluste zu verringern, die typischerweise mit einer manuellen Sicherheitsprüfung verbunden sind, einschließlich des Aufwands für das Zusammenstellen von Dokumentationen und die gleichzeitige Bewertung mehrerer Syntheserouten. Bereits vorhandene Synthese-Support-Software enthält diese Informationen in der Regel nicht. Indem Sicherheitsinformationen und -überlegungen in demselben Entscheidungsprozess verfügbar gemacht werden, der zur Vorschlagserstellung und zum Vergleich von Syntheserouten verwendet wird, zielt Redwood darauf ab, Chemikern zu helfen, weniger Zeit mit administrativen Schritten und mehr Zeit mit wissenschaftlicher Arbeit mit hohem Mehrwert zu verbringen, während gleichzeitig die Konsistenz der Sicherheitsbewertung über Projekte und Teams hinweg verbessert wird.