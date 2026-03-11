    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Augenzeugen melden heftige Angriffe Israels im Süden Beiruts

    Für Sie zusammengefasst
    • Israels Luftwaffe flog mindestens sechs Angriffe!!
    • Schwarzer Rauch Bewohner vernahmen starken Gestank
    • Hisbollah schoss Raketen und Drohnen in Nordisrael
    Augenzeugen melden heftige Angriffe Israels im Süden Beiruts
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat libanesischen Augenzeugen zufolge heftige Angriffe auf Ziele in den südlichen Vororten von Beirut geflogen. Demnach gab es mindestens sechs Luftangriffe. Die Menschen berichteten der Deutschen Presse-Agentur auch von lauten Explosionen, die in mehreren Vierteln der Stadt auch zu spüren gewesen seien.

    Gebäude und Fenster hätten gezittert. Israels Armee hatte zuvor mitgeteilt, sie habe "eine großangelegte Angriffswelle" auf Stellungen der Hisbollah-Miliz in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt begonnen.

    Anwohner Beiruts berichteten auch von schwarzem Rauch, der über weiten Teilen der als Dahija bekannten Vororte aufgestiegen sei sowie von starkem Rauchgeruch auch in anderen Teilen der Stadt. Angaben zu Opfern gab es zunächst nicht.

    Die dicht besiedelten Vororte im Süden Beiruts gelten als Hochburg der Hisbollah. Israels Armee hatte zuvor alle Bewohner dort zur Flucht aufgerufen. Das israelische Militär greift derzeit regelmäßig Ziele der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz dort an.

    Die libanesische Hisbollah griff am Abend zugleich Nordisrael massiv mit Raketen und Drohnen an. Dabei wurde dort Berichten zufolge ein Haus in einem arabisch geprägten Dorf getroffen./wh/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Augenzeugen melden heftige Angriffe Israels im Süden Beiruts Israels Luftwaffe hat libanesischen Augenzeugen zufolge heftige Angriffe auf Ziele in den südlichen Vororten von Beirut geflogen. Demnach gab es mindestens sechs Luftangriffe. Die Menschen berichteten der Deutschen Presse-Agentur auch von lauten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     