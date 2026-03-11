Das Beratungsunternehmen Resonance stellt die besten Städte Europas für 2026 vor

CANNES, Frankreich, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Resonance Consultancy, ein führender Berater in den Bereichen Place Branding, Place Making und Place Marketing, hat heute seinen vierten jährlichen Bericht Europe's Best Cities und das Ranking für das Jahr 2026 veröffentlicht, in dem die 100 europäischen Städte vorgestellt werden, die die Zukunft gestalten.

London ist die Nummer 1 im Ranking der europäischen Städte um Investitionen, Talente und Besucher, wobei die Kluft in der Wahrnehmung immer größer wird

Europa war noch nie so begehrt wie heute, trotz der anhaltenden russischen Aggression an seinen Grenzen und inmitten der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit. Der Bericht stellt fest, dass fast die Hälfte der weltweiten Reisezielpräferenzen jetzt auf Europa gerichtet ist, gegenüber 41 % im letzten Jahr. Die Studie zeigt jedoch auch eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem, was Städte leisten, und dem, was die Welt über sie glaubt. Diese Diskrepanz ist nicht mehr nur eine Frage des Brandings. Resonance hat herausgefunden, dass die Korrelation zwischen Leistung und Wahrnehmung nur 0,54 beträgt, was einen entscheidenden Vorteil für Städte bedeutet, die Infrastruktur, Politik und gelebte Erfahrung mit einer glaubwürdigen Erzählung für Investoren, Arbeitgeber, Talente und Besucher in Einklang bringen können.

„Europas führende Städte machen aus der Störung eine Antriebsfunktion für den Fortschritt", sagt Jeremie Feinblatt, Principal bei Resonance Consultancy. „Die Wahrnehmungslücke ist jetzt eine Frage der Bilanz. Sie beeinflusst die Auswahllisten der Investoren, das Vertrauen der Arbeitgeber und die Ausgaben der Besucher", stellt er fest.

„Die Gewinner verbinden Investitionen in die Grundlagen, die die Menschen tagtäglich spüren, wie Wohnraum, Mobilität, öffentlicher Raum und Sicherheit, mit einer Darstellung, die diese Vorteile auf dem Markt belegt. Städte, denen es nicht gelingt, Realität und Ruf in Einklang zu bringen, werden im Wettbewerb um Menschen und Kapital zurückfallen."

Die Top 10 der besten Städte Europas für 2026

London Paris Berlin Rom Barcelona Madrid Amsterdam Wien Kopenhagen Stockholm

Warum das diesjährige Ranking für Stadtoberhäupter wichtig ist