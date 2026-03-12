MINISFORUMs N5 MAX markiert Durchbruch in der NAS-Industrie mit integrierter OpenClaw im lokalen Computing

Null Token-Gebühren und mehr Sicherheit!

HONGKONG, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Das bald erscheinende AI NAS N5 MAX von MINISFORUM läuft nachweislich erfolgreich mit dem integrierten OpenClaw in lokalen AI LLMs. Ausgestattet mit AMD Ryzen AI Max+ 395 entfaltet das selbstentwickelte MinisCloud OS die volle Leistung des integrierten KI-NAS und erfüllt so unterschiedlichste Nutzerbedürfnisse bei der lokalen Datenverarbeitung.

Mit mehr Sicherheit im Umgang mit persönlichen Daten auf einer privaten Plattform ist N5 MAX das erste KI-NAS der Welt, das OpenClaw mit lokalem Computing integriert – eine Revolution in der Branche.