    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCognizant Technology Solutions (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cognizant Technology Solutions (A)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Forschungsergebnisse von Cognizant zeigen, dass Plug-and-Play-KI ein Mythos ist

    Forschungsergebnisse von Cognizant zeigen, dass Plug-and-Play-KI ein Mythos ist
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    TEANECK, N.J., 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat eine neue Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Unternehmen, die KI einführen möchten, überwiegend IT-Dienstleister bevorzugen – beispielsweise „AI Builder"-Unternehmen, ein neues Dienstleistungsmodell, das sich durch die Entwicklung und den Aufbau maßgeschneiderter Full-Stack-KI-Lösungen auszeichnet –, um einen echten Unternehmensnutzen aus KI zu erzielen.

    New research from Cognizant shows plug-and-play with AI is a myth.

    Die Studie, die auf einer quantitativen Befragung von 600 KI-Entscheidungsträgern und qualitativen Interviews mit 38 Führungskräften basiert, kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen und flexible Engagement-Modelle als wichtigsten Faktor bei der Auswahl eines KI-Partners ansehen, noch vor dem Preis und der Amortisationszeit. Die Preisgestaltung und bewährte KI-Fallstudien sind nach wie vor von Bedeutung, jedoch rangieren sie hinter den Fähigkeiten, die eine direkte Einbindung der KI in Geschäftsabläufe und Wertschöpfungsketten ermöglichen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cognizant Technology Solutions Corp!
    Long
    57,68€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 11,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    68,98€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 8,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gleichzeitig nennen Unternehmen generische, standardisierte KI-Lösungen als einen der Hauptgründe für die Ablehnung eines KI-Anbieters, neben mangelnder branchenspezifischer Expertise, der Unfähigkeit zur Integration in bestehende Technologie-Stacks sowie unzureichendem Support und Wartung. Der Studie zufolge sind die drei größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Einführung von KI regulatorische und Compliance-Bedenken, die Schwierigkeit, den Return on Investment nachzuweisen, sowie das Fehlen einer klaren KI-Strategie und -Vision.

    „Der Erfolg von KI hängt nicht vom Einsatz isolierter Modelle ab, sondern von der Integration von Intelligenz in das Unternehmen mithilfe speziell entwickelter Lösungen", erklärte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Der zuverlässigste Weg in eine KI-Zukunft ist die Zusammenarbeit mit einem KI-Entwickler, der über fundierte Branchenkenntnisse, Fachwissen im Bereich Systemtechnik und operative Verantwortung verfügt. Bei Cognizant konzentrieren wir uns darauf, eine Brücke zwischen KI-Experimenten und messbarem Unternehmenswert zu schlagen."

    Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:

    Unternehmen stehen bei der Skalierung von KI vor einer „komplexen Situation": KI-Entwickler können eine Brücke zum Unternehmenswert schlagen, indem sie komplexe, reale Probleme lösen:

    • 63 % der Unternehmen berichten von mittleren bis großen Lücken zwischen ihren KI-Ambitionen und ihren aktuellen Fähigkeiten.
    • Die größten Hindernisse für die Skalierung von KI sind betrieblicher und organisatorischer Natur:
      • 33 % nennen Herausforderungen im Bereich Regulierung und Compliance
      • 31 % haben Schwierigkeiten, den ROI nachzuweisen
      • 27 % berichten über einen Mangel an Talenten
      • 27 % berichten über unzureichende Datenbereitschaft

    Investitionen in KI sind langfristig und nicht experimentell: Unternehmen investieren nachhaltig Kapital in KI, was eher auf einen langfristigen Infrastrukturaufbau als auf spekulative Investitionen hindeutet:

    Seite 1 von 4 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Forschungsergebnisse von Cognizant zeigen, dass Plug-and-Play-KI ein Mythos ist TEANECK, N.J., 12. März 2026 /PRNewswire/ - Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat eine neue Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Unternehmen, die KI einführen möchten, überwiegend IT-Dienstleister bevorzugen – beispielsweise „AI …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     