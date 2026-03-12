Forschungsergebnisse von Cognizant zeigen, dass Plug-and-Play-KI ein Mythos ist

Die Studie, die auf einer quantitativen Befragung von 600 KI-Entscheidungsträgern und qualitativen Interviews mit 38 Führungskräften basiert, kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen und flexible Engagement-Modelle als wichtigsten Faktor bei der Auswahl eines KI-Partners ansehen, noch vor dem Preis und der Amortisationszeit. Die Preisgestaltung und bewährte KI-Fallstudien sind nach wie vor von Bedeutung, jedoch rangieren sie hinter den Fähigkeiten, die eine direkte Einbindung der KI in Geschäftsabläufe und Wertschöpfungsketten ermöglichen.

TEANECK, N.J., 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat eine neue Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Unternehmen, die KI einführen möchten, überwiegend IT-Dienstleister bevorzugen – beispielsweise „AI Builder"-Unternehmen, ein neues Dienstleistungsmodell, das sich durch die Entwicklung und den Aufbau maßgeschneiderter Full-Stack-KI-Lösungen auszeichnet –, um einen echten Unternehmensnutzen aus KI zu erzielen.

Gleichzeitig nennen Unternehmen generische, standardisierte KI-Lösungen als einen der Hauptgründe für die Ablehnung eines KI-Anbieters, neben mangelnder branchenspezifischer Expertise, der Unfähigkeit zur Integration in bestehende Technologie-Stacks sowie unzureichendem Support und Wartung. Der Studie zufolge sind die drei größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Einführung von KI regulatorische und Compliance-Bedenken, die Schwierigkeit, den Return on Investment nachzuweisen, sowie das Fehlen einer klaren KI-Strategie und -Vision.

„Der Erfolg von KI hängt nicht vom Einsatz isolierter Modelle ab, sondern von der Integration von Intelligenz in das Unternehmen mithilfe speziell entwickelter Lösungen", erklärte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Der zuverlässigste Weg in eine KI-Zukunft ist die Zusammenarbeit mit einem KI-Entwickler, der über fundierte Branchenkenntnisse, Fachwissen im Bereich Systemtechnik und operative Verantwortung verfügt. Bei Cognizant konzentrieren wir uns darauf, eine Brücke zwischen KI-Experimenten und messbarem Unternehmenswert zu schlagen."

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:

Unternehmen stehen bei der Skalierung von KI vor einer „komplexen Situation": KI-Entwickler können eine Brücke zum Unternehmenswert schlagen, indem sie komplexe, reale Probleme lösen:

63 % der Unternehmen berichten von mittleren bis großen Lücken zwischen ihren KI-Ambitionen und ihren aktuellen Fähigkeiten.

Die größten Hindernisse für die Skalierung von KI sind betrieblicher und organisatorischer Natur: 33 % nennen Herausforderungen im Bereich Regulierung und Compliance 31 % haben Schwierigkeiten, den ROI nachzuweisen 27 % berichten über einen Mangel an Talenten 27 % berichten über unzureichende Datenbereitschaft



Investitionen in KI sind langfristig und nicht experimentell: Unternehmen investieren nachhaltig Kapital in KI, was eher auf einen langfristigen Infrastrukturaufbau als auf spekulative Investitionen hindeutet: