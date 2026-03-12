Samduo, ein Innovator im Bereich Solarstromspeicherung, stellte auf der Solar Solutions International 2026 seine Nex Series vor und vollzog damit den offiziellen Markteintritt des Unternehmens in Europa.

Der Markteintritt von Samduo in Europa fällt in eine Phase regulatorischer Impulse in wichtigen Märkten wie den Niederlanden und Deutschland. In den Niederlanden wird die Verrechnung von eingespeistem und bezogenem Strom bis 2027 schrittweise abgeschafft, was rund 500 000 Haushalte zur Umrüstung auf digitale Stromzähler veranlasst. Gleichzeitig dürften zusätzliche Anreize, darunter Mehrwertsteuerbefreiungen in Deutschland, die Nachfrage nach AC-gekoppelten Plug-in-Solarspeicherlösungen weiter beschleunigen.

AMSTERDAM, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Samduo, ein Innovator im Bereich Solarenergiespeicherung, stellte auf der Solar Solutions International 2026 seine Nex Series vor und markierte damit den offiziellen Markteintritt des Unternehmens in Europa. Die Produktreihe mit Nex E6000 und Nex E6000H, die Plug-and-Play-Installation, erweiterbare Speicherkapazität und Open-API-Integration bietet, soll zwischen Mai und Juni 2026 auf den Markt kommen.

Um diesen sich verändernden Marktanforderungen gerecht zu werden, denkt Samduo neu darüber nach, wie sich Energielösungen für das Zuhause in alltägliche Lebensräume integrieren lassen. Kallen Lee, Geschäftsleiter bei Samduo, sagte: „‚Own Your Power' steht für unsere Überzeugung, dass Menschen mehr Kontrolle über ihre Energie haben sollten. In Europa sind Balkone Teil des alltäglichen Wohnraums. Unser Ziel ist es, sie in kompakte Energiezentren für das Zuhause zu verwandeln."

Um dieses Ziel zu verwirklichen, stellte Samduo die Nex Series vor, eine intelligente Energielösung für das Zuhause, die einfach, zugänglich und platzsparend ist. Der Nex E6000 verfügt über ein ultraflaches Profil von 11,9 cm und integriert Batteriemanagementsystem, Wechselrichter sowie eine 6‑kWh‑Batterie in einer einzigen kompakten Einheit. Mit bis zu 8000 Ladezyklen bietet das System 2600 W bidirektionales Schnellladen für effizientes Speichern und Entladen von Energie. Dank Plug-and-Play-Installation eröffnet es europäischen Haushalten einen einfachen und verlässlichen Weg zu mehr Energieunabhängigkeit.

Der Nex E6000H ist ein kompaktes, AC-gekoppeltes 6‑kWh‑Backupsystem, das für eine schnelle Installation und eine hausweite Energiekoordination ausgelegt ist. Das Gerät lässt sich in nur einer Minute einrichten und verfügt mit PowerMesh über ein Energienetzwerk, das über einen einzigen Hub bis zu 15 Geräte verbinden kann. Es ist mit wichtigen europäischen Energieplattformen kompatibel, darunter Shelly, HomeWizard und EverHome, und eignet sich damit als vielseitiges Rückgrat der Energieversorgung moderner Haushalte.

Mit der Nex Series unterstreicht Samduo seinen Anspruch, flexible, benutzerfreundliche und zuverlässige Energielösungen für Haushalte bereitzustellen. Mit mehr als 20 Jahren fundierter Erfahrung aus dem Mutterunternehmen hat Samduo Präzisionsfertigung zu einem zentralen Bestandteil seines Ansatzes gemacht und damit eine solide Grundlage für die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens geschaffen.

