Yang Chaobin von Huawei über den Aufbau einer besseren intelligenten Welt mit 5G-A und U6 GHz

Da KI Branchen und Verbrauchererlebnisse in beispiellosem Tempo verändert, stellt das mobile KI-Zeitalter Netze vor neue tiefgreifende Anforderungen. Damit wird 5G-A entscheidend, um die generationsübergreifende Lücke zu schließen und den vollen Wert intelligenter Konnektivität zu erschließen. Während des Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 rief Yang Chaobin, Geschäftsführer von Huaweis Geschäftsbereich ICT, die IKT-Branche dazu auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, damit alle Zugang zur Schnellspur der KI erhalten – von der Einführung von 5G-A und neuem Spektrum zur Unterstützung von KI-Anwendungen bis hin zur Ausweitung des Zugangs in unterversorgten Regionen.

Neue Netzanforderungen im mobilen KI-Zeitalter

Yang stellte eingangs fest, dass die tägliche weltweite Token-Nutzung in den vergangenen zwei Jahren um fast das 300-Fache gestiegen ist. Vor diesem Hintergrund erklärte Yang:

„Das intelligente Zeitalter rückt schnell näher. Täglich entstehen neue KI-Anwendungen, und deshalb ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass die Branche zusammenkommt, um das volle Potenzial von 5G-A freizusetzen. Wir müssen neue Spektrumsressourcen wie U6 GHz effizient nutzen, um neuen Wert für die Branche zu schaffen und zugleich den Weg für die Weiterentwicklung zu 6G zu ebnen."

Um dies zu erreichen, so Yang, müssten sich Netze von einer rein downlink-orientierten Ausrichtung lösen und sowohl im Uplink als auch im Downlink ultrahohe Bandbreiten bereitstellen, um den multimodalen Datenaustausch zwischen Geräten und der Cloud für KI zu unterstützen. Er ergänzte, dass Netze sichere, zuverlässige und extrem latenzarme Konnektivität bereitstellen müssten, um KI in Echtzeit sowie intelligente Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Die generationsübergreifende Lücke mit 5G-A schließen und globale Ungleichgewichte angehen

Die rasante Entwicklung der KI verkürzt die Lücke bei den Netzfähigkeiten innerhalb des generationsübergreifenden Zeitfensters der mobilen Kommunikation erheblich. Yang betonte, dass 5G‑A nicht nur als Brücke zwischen den Generationen diene, sondern seine erweiterten Fähigkeiten auch auf die Anforderungen eines sich ständig wandelnden Marktes zuschneide.