    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Yang Chaobin von Huawei über den Aufbau einer besseren intelligenten Welt mit 5G-A und U6 GHz

    BARCELONA, Spanien, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht der Telecom Review Group:

    Da KI Branchen und Verbrauchererlebnisse in beispiellosem Tempo verändert, stellt das mobile KI-Zeitalter Netze vor neue tiefgreifende Anforderungen. Damit wird 5G-A entscheidend, um die generationsübergreifende Lücke zu schließen und den vollen Wert intelligenter Konnektivität zu erschließen. Während des Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 rief Yang Chaobin, Geschäftsführer von Huaweis Geschäftsbereich ICT, die IKT-Branche dazu auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, damit alle Zugang zur Schnellspur der KI erhalten – von der Einführung von 5G-A und neuem Spektrum zur Unterstützung von KI-Anwendungen bis hin zur Ausweitung des Zugangs in unterversorgten Regionen.

    Neue Netzanforderungen im mobilen KI-Zeitalter

    Yang stellte eingangs fest, dass die tägliche weltweite Token-Nutzung in den vergangenen zwei Jahren um fast das 300-Fache gestiegen ist. Vor diesem Hintergrund erklärte Yang:

    „Das intelligente Zeitalter rückt schnell näher. Täglich entstehen neue KI-Anwendungen, und deshalb ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass die Branche zusammenkommt, um das volle Potenzial von 5G-A freizusetzen. Wir müssen neue Spektrumsressourcen wie U6 GHz effizient nutzen, um neuen Wert für die Branche zu schaffen und zugleich den Weg für die Weiterentwicklung zu 6G zu ebnen."

    Um dies zu erreichen, so Yang, müssten sich Netze von einer rein downlink-orientierten Ausrichtung lösen und sowohl im Uplink als auch im Downlink ultrahohe Bandbreiten bereitstellen, um den multimodalen Datenaustausch zwischen Geräten und der Cloud für KI zu unterstützen. Er ergänzte, dass Netze sichere, zuverlässige und extrem latenzarme Konnektivität bereitstellen müssten, um KI in Echtzeit sowie intelligente Entscheidungsfindung zu unterstützen.

    Die generationsübergreifende Lücke mit 5G-A schließen und globale Ungleichgewichte angehen

    Die rasante Entwicklung der KI verkürzt die Lücke bei den Netzfähigkeiten innerhalb des generationsübergreifenden Zeitfensters der mobilen Kommunikation erheblich. Yang betonte, dass 5G‑A nicht nur als Brücke zwischen den Generationen diene, sondern seine erweiterten Fähigkeiten auch auf die Anforderungen eines sich ständig wandelnden Marktes zuschneide.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Yang Chaobin von Huawei über den Aufbau einer besseren intelligenten Welt mit 5G-A und U6 GHz BARCELONA, Spanien, 12. März 2026 /PRNewswire/ - Ein Bericht der Telecom Review Group:Da KI Branchen und Verbrauchererlebnisse in beispiellosem Tempo verändert, stellt das mobile KI-Zeitalter Netze vor neue tiefgreifende Anforderungen. Damit wird …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     