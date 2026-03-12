Bergbau ohne Bagger: Franco-Nevada, Triple Flag und Globex Mining im Vergleich
Aktien von Minengesellschaften sind nach langer Durststrecke wieder en vogue. Doch sie haben auch Nachteile. Geologische Widrigkeiten, technische Pannen, steigende Energiekosten oder Streiks können Minenbetreibern den einen oder anderen Strich durch …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Aktien von Minengesellschaften sind nach langer Durststrecke wieder en vogue. Doch sie haben auch Nachteile. Geologische Widrigkeiten, technische Pannen, steigende Energiekosten oder Streiks können Minenbetreibern den einen oder anderen Strich durch die Kalkulation machen. Aber es gibt eine clevere Alternative: Sogenannte Royalty- und Streaming-Unternehmen profitieren vom Bergbau, ohne selbst Löcher in die Erde zu bohren. In diesem Artikel vergleichen wir drei Vertreter dieser Kategorie, die exemplarisch für verschiedene Größenklassen stehen: Franco-Nevada ist ein etablierter Branchenriese, Triple Flag Precious Metals ein mittelgroßer Player, Globex Mining Enterprises ein (noch) kleiner, aber besonders stark diversifizierter Herausforderer.
