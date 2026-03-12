Ölpreisschock treibt diese Aktien!? Nordex, Nel, Dividenden-Perle RE Royalties!
Foto: esg-aktien.de
Wie wichtig Alternativen zu Öl und Gas sind, wird in diesen Tagen wieder deutlich. Davon profitiert beispielsweise RE Royalties. Das Unternehmen finanziert Projekte in den Bereichen Solar, Wind, Wasserkraft und Energiespeicher. Aufgrund der Aktivitäten in den USA profitiert man direkt vom Energiebedarf der KI-Datenzentren. Zudem lockt die Aktie mit einer Dividendenrendite von über 9 %. Eine Dividende will künftig auch Nordex ausschütten. Die Aktie ist eigentlich reif für eine Konsolidierung. Doch immer neue Aufträge treiben das Wertpapier weiter an. Von einer Dividende sind Nel-Aktionäre weit entfernt. Zuletzt haben die Zahlen für Q4 2025 und der Ausblick enttäuscht. Sind neue Impulse in Sicht?
