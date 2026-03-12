    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Kim Jong Un testet mit Tochter neue Waffen im Schießstand

    Kim Jong Un testet mit Tochter neue Waffen im Schießstand
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Vermutet wird, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un seine Tochter als politische Nachfolgerin aufbauen möchte. Nun zeigen Fotos der nordkoreanischen Staatsnachrichtenagentur KCNA, wie er mit dem Mädchen - dessen Alter auf 13 Jahre geschätzt wird - bei einer Inspektion seine Fähigkeiten am Schießstand erprobt. Beide tragen schwarze Lederjacken und begutachten Pistolen, die sie dann am Schießstand ausprobieren. Die beiden hatten die Munitionsfabrik nach offiziellen Angaben am Mittwoch besucht.

    Der KCNA-Bericht erwähnte Kims Tochter nicht, sondern lediglich Mitglieder der Zentralen Militärkommission des abgeschotteten und wegen seines Atomwaffenprogramms von UN-Sanktionen belegten Landes, die ihn begleitet hatten. Name und Alter von Kims Tochter sind offiziell nicht bekannt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll sie Ju Ae heißen.

    Sie begleitet ihren Vater seit ihrem ersten Auftritt 2022 immer wieder bei Inspektionen und Waffentests. Am Dienstag hatten beide aus der Ferne an einem Fernsehgerät den Test eines Marschflugkörpers begutachtet, den die nordkoreanische Marine vom Zerstörer "Choe Hyon" abgefeuert hatte, wie Fotos von KCNA zeigten. Das Mädchen blieb jedoch auch in diesem Bericht unerwähnt./jon/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
