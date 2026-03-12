    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chinas Volkskongress endet - Abstimmung über Fünfjahresplan

    Für Sie zusammengefasst
    • Nationaler Volkskongress endet, einstimmig ok.
    • 15. Fünfjahresplan zielt auf Tech-Unabhängigkeit
    • Wachstum 4,5-5% sehr niedrig; Ethnie in Sorge.
    Chinas Volkskongress endet - Abstimmung über Fünfjahresplan
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Nationaler Volkskongress beendet an diesem Donnerstag seine jährliche Tagung. Das nicht frei gewählte Parlament unter der allein regierenden Kommunistischen Partei dürfte am letzten Sitzungstag wie üblich über Gesetze und Vorhaben abstimmen. Eine nahezu vollständige Zustimmung mit kaum Enthaltungen oder Gegenstimmen gilt als ausgemacht.

    Besonders ist in diesem Jahr, dass die fast 2.800 Abgeordneten nicht nur über den Arbeitsbericht der Regierung abstimmen, sondern auch über den 15. Fünfjahresplan, der die langfristigen Vorhaben vor allem für die Wirtschaft bis 2030 vorgibt. China fokussiert sich darin unter anderem weiter darauf, in Forschung und Technologie unabhängiger zu werden.

    Das diesjährige Wachstumsziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt setzte die Regierung mit "4,5 bis 5 Prozent" so niedrig an wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Neben diversen Arbeitsberichten steht auch das "Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts" zur Abstimmung. Kritiker befürchten hinter der Norm Einschränkungen für Chinas Minderheiten./jon/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Chinas Volkskongress endet - Abstimmung über Fünfjahresplan Chinas Nationaler Volkskongress beendet an diesem Donnerstag seine jährliche Tagung. Das nicht frei gewählte Parlament unter der allein regierenden Kommunistischen Partei dürfte am letzten Sitzungstag wie üblich über Gesetze und Vorhaben abstimmen. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     