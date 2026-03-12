Uber nimmt Robotaxis von Amazon auf die Plattform

Nur ruhig Brauner, man muss halt bei 210 € verkaufen und dann bei 170 € wieder kaufen,

hier liegen die Nerven blank, glaube ich heraus zu lesen, aber warum?

Bin fett in Amazon und Meta investiert, was interessieren mich die Kurse von heute,

bin bei Siemens Energie zum dritten mal investiert, glaube bei 157,00 € noch mal eingekauft.

Das passt alles, alle drei Aktien werden uns noch viel Freude bereiten.

Das Umfeld ist halt momentan nicht so besonders, wenn die Zinssenkungen kommen wird wieder alles explodieren. 😉

Ich sehe das ganz entspannt, weil das Geld, was ich investiert habe, wird eigentlich gar nicht benötigt,

für mich ist das einfach nur "SPIELGELD". 😉



