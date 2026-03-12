    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 12. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Unternehmen melden Jahres- und Q-Zahlen!!
    • ifo-Prognose, Preise, US-Handelsdaten +Baubeg.
    • Pilotenstreik, IEA-Ölbericht, Ende NPC +EuGH!!
    TAGESVORSCHAU - Termine am 12. März 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. März

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26
    07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)
    07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)
    07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (9.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen ((10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Telefoncall) 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen
    07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen
    07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen (9.00 Presse- und Analystencall) 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen
    08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)
    10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)
    18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen
    19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung
    21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht
    CHE: DSM-Firmenich, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose Früjahr
    12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26
    13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 1/26
    13:30 USA: Handelsbilanz 1/26
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Euro-Zinsderivate-Kartell

    10:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose Frühjahr

    10:00 FRA: IEA, Ölmarktbericht

    10:00 DEU: Pk Zukunftsquote 2025 - eine aktuelle Berechnung zum Haushalt vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und dem WWF Deutschland u.a. mit Klimachefin WWF Deutschland, Viviane Raddatz und dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel

    18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

    DEU/NOR: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist nach Norwegen

    DEU: Beginn eines zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa

    CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
