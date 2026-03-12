    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lufthansa-Piloten streiken - Mehrheit der Flüge soll stattfinden

    Wirtschaft - Lufthansa-Piloten streiken - Mehrheit der Flüge soll stattfinden
    Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstagmorgen hat der von der Vereinigung Cockpit (VC) angekündigte zweitägige Streik bei der Lufthansa begonnen. Bestreikt werden Flüge der Lufthansa Cargo sowie der Lufthansa Passage, die von deutschen Flughäfen starten. Am Donnerstag sind zudem Flüge der Lufthansa Cityline betroffen. Flüge aus und in die Krisenregion im Nahen Osten werden nicht bestreikt.

    Die Gewerkschaft begründet die Arbeitskampfmaßnahmen mit gescheiterten Tarifverhandlungen über Vergütungsfragen bei der Lufthansa Cityline und über die betriebliche Altersversorgung der Piloten bei Lufthansa und Lufthansa Cargo. Bis 2017 erhielten Piloten eine klassische Betriebsrente mit garantierten Auszahlungen. Diese wurde auf Drängen des Arbeitgebers durch ein kapitalmarktfinanziertes Modell ersetzt, welches das frühere Versorgungsniveau deutlich verfehle, hieß es.

    Die Auswirkungen des Streiks werden sich Unternehmensangaben zufolge aber aufgrund eines Sonderflugplans wohl eher in Grenzen halten. Mehr als 50 Prozent des gesamten Lufthansa-Flugprogramms sollen demnach trotz der Arbeitsniederlegungen stattfinden. Bei Langstreckenverbindungen liege der Anteil bei 60 Prozent, so der Konzern. Zusätzlich sollen zahlreiche Flüge von und nach Frankfurt und München von anderen Fluggesellschaften der Lufthansa Group sowie von Partnerairlines übernommen werden. Zudem werden an den Streiktagen größere Flugzeuge eingesetzt.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Lufthansa-Piloten streiken - Mehrheit der Flüge soll stattfinden Am Donnerstagmorgen hat der von der Vereinigung Cockpit (VC) angekündigte zweitägige Streik bei der Lufthansa begonnen. Bestreikt werden Flüge der Lufthansa Cargo sowie der Lufthansa Passage, die von deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     