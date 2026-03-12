Aufwärtstrend wackelt!

Im Zuge des Verlustes des Dollar-Index auf zeitweise 98,68 Punkte, erholte sich auch das Währungspaar Euro zum US-Dollar (EUR/USD) temporär auf 1,1667 US-Dollar in dieser Woche, die unsichere Entwicklung im Nahostkonflikt und eine mögliche Eskalation auf andere Golfstaaten hat den Greenback jedoch rasch wieder als sicheren Hafen in den Fokus gerückt und entsprechend gestärkt. Das wiederum könnte bei dem Paar EUR/USD bald das Ende eines seit Juli 2025 laufenden Aufwärtstrends mit entsprechenden Verkaufschancen auf den Euro bedeuten. Noch wurde keine endgültige Entscheidung getroffen, drängt sich aber mit großen Schritten auf.

Ein steigender Dollar-Index impliziert eine schwächere Wertentwicklung des Euro, unterhalb eines Niveaus von mindestens 1,15 US-Dollar dürfte der seit Sommer letzten Jahres bestehende Abwärtstrend endgültig fallen und ein Verkaufssignal zunächst auf 1,1472 und darunter in den Bereich der Junitiefs bei 1,1391 US-Dollar auslösen und sich für eine entsprechende Positionierung auf der Verkäuferseite anbieten. Noch aber könnte das Sentiment in letzter Sekunde drehen und eine Aufwärtsbewegung in den Bereich von 1,1831 US-Dollar ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein überzeugender Sprung über das aktuelle Wochenhoch von 1,1667 US-Dollar.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald die Schiebephase der letzten Tage erfolgreich auf der Unterseite durch einen Kursrutsch unter 1,15 US-Dollar aufgelöst wird, rückt schlagartig das Julitief aus 2025 bei 1,1391 US-Dollar in den Fokus und würde sich als Zielmarke für ein Short-Engagement anbieten. Um möglichst stark hiervon zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 67 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN DY31N8 zum Einsatz kommen. Die Renditechance beliefe sich bei dem geplanten Abstieg auf insgesamt 100 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,05 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig noch knapp über dem Niveau der aktuellen Schiebephase angesetzt werden, zur Orientierung würde sich hieraus ein Stopp-Kurs im Schein von 0,59 Euro ergeben. Als Anlagehorizont dürften nur wenige Tage bis Wochen ausreichend sein.

Strategie für fallende Kurse WKN: DY31N8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,49 – 1,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,174 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,174 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1571 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,05 Euro Hebel: 67,54 Kurschance: + 100 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

