    RWE schneidet 2025 besser ab als erwartet

    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Ergebnisrückgang beim Energiekonzern RWE ist im vergangenen Jahr weniger stark ausgefallen als erwartet. Vor allem überraschend gut ausgefallene Geschäfte im Handel mit Energie, sowie mit der Stromerzeugung durch Wind auf See schoben den Dax-Konzern an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen sowie bereinigt um Sondereffekte (ber Ebitda) sank 2025 im Vergleich zu 2024 um 10,4 Prozent auf rund 5,1 Milliarden Euro, wie RWE am Donnerstag in Essen mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie verschlechterte sich von 3,12 auf 2,48 Euro. Die Ergebnisse lagen damit aber am oberen Ende der vom Konzern ausgegebenen Prognose und auch über den durchschnittlichen Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten. Aktionäre sollen für 2025 wie erwartet eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie erhalten und damit 10 Cent mehr als im Vorjahr./lew/stk

    ISIN:DE0007037129WKN:703712

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 53,63 auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +0,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 39,89 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +2,55 %/+13,74 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
