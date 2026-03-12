    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    RWE schraubt mittelfristige Gewinnziele nach oben - Mehr Dividende geplant

    • RWE setzt EPS-Ziel 4,40€ für 2031 (2025:2,50€)
    • Nettoinvestitionen 35 Mrd€ in fünf Jahren (neu).
    • Dividende +10% jährlich; 2025:1,20€ 2026:1,32€
    ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE steckt sich für die kommenden Jahre höhere Ziele. 2031 soll das Ergebnis je Aktie auf 4,40 Euro anwachsen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Essen mit. 2025 hatte RWE laut angepassten Werten 2,50 Euro erreicht. Für 2026 prognostizieren die Essener 2,55 Euro und für das kommende Jahr dann 3,05 Euro. Dies wäre für 2026 mehr als die vom Unternehmen befragten Analysten im Schnitt bislang auf dem Zettel hatten, für 2027 allerdings etwas weniger. Grundlage für das beschleunigte Gewinnwachstum sollen Investitionen von netto 35 Milliarden Euro in den kommenden 5 Jahren sein. Diese Summe stand bislang von 2025 bis 2030 im Plan.

    Die Aktionäre sollen zudem stärker am Gewinn beteiligt werden: RWE kündigte an, die Dividende zukünftig jährlich um 10 Prozent zu erhöhen, statt bislang um 5 bis 10 Prozent. So wollen die Essener für 2025 je Aktie 1,20 Euro ausschütten, für 2026 sind 1,32 Euro geplant. Analysten hatten hier weniger erwartet./lew/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,63 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +0,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 39,89 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +3,62 %/+14,92 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
