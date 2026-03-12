    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    Wacker-Chemie-Beteiligung Siltronic streicht Dividende

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic streicht Dividende nach Verlust 2024
    • 2024: 20 Cent Dividende Umsatz und EBIT sanken
    • Konzern bestätigt Mitte Februar die Ziele 2025
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic streicht wegen eines Verlusts im vergangenen Jahr die Dividende. Dies teilte die im SDax gelistete Wacker-Chemie-Beteiligung am Donnerstag in München bei der Vorlage von detaillierten 2025er-Zahlen mit. Für 2024 hatte das Unternehmen noch 20 Cent je Aktie als direkte Gewinnbeteiligung ausgeschüttet. Wie bereits seit Anfang Februar bekannt setzte Siltronic im vergangenen Jahr weniger um und verdiente operativ weniger. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen, wie es am Donnerstag mitteilte, in die roten Zahlen. Der Konzern bestätigte zudem die Mitte Februar veröffentlichten Ziele für das laufende Jahr./zb/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 17.108 auf Ariva Indikation (11. März 2026, 22:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -32,30 %/+29,99 % bedeutet.





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
