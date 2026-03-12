dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Dax-Verluste wegen höherer Ölpreise
- Dax fällt 1,4% vor Xetra wegen Ölpreis auf 23k
- Dow -0,61%; Nasdaq kaum verändert; Oracle Kurs
- Asien schwach; Brent ~99$ treibt Verkäufe an!!
FRANKFURT (dpa-AFX)
DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Wieder stark gestiegene Ölpreise werfen den zuletzt stabilisierten Dax am Donnerstag deutlich zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,4 Prozent tiefer auf 23.307 Punkte. Das bisherige Tief seit Beginn des Iran-Kriegs lag am Montag bei 22.927 Punkten auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres. Zu Wochenbeginn war am Energiemarkt Panik ausgebrochen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent war mit fast 120 Dollar auf das höchste Niveau seit 2022 gestiegen. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung am Ölmarkt mit einem Rückgang unter die Marke von 90 Dollar kostet Nordseeöl am Donnerstagmorgen nun wieder rund 100 Dollar je Barrel.
USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ UNVERÄNDERT - Inflationssorgen im Zuge des Iran-Krieges haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch erneut belastet. Die Angst vor einer längeren Unterbrechung von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte die Ölpreise wieder ein Stück weit nach oben getrieben. Bei Techwerten sah es indes teils besser aus, nachdem der Soft- und Hardware-Hersteller Oracle mit Quartalszahlen und einem optimistischeren Geschäftsausblick überzeugt hatte. Der US-Leitindex Dow fiel um 0,61 Prozent auf 47.417,27 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte geringfügig auf 24.965,01 Punkte zu. Und auch der marktbreite S&P 500 profitierte ein Stück weit von den Oracle-Zahlen, er gab nur leicht auf 6.775,80 Punkte nach.
ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Steigende Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA dämpften die Stimmung. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende 1,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab im späten Handel um 0,6 Prozent nach und in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Hang Seng um 1,1 Prozent.
DAX 23.640,03 -1,37%
XDAX 23.624,47 -0,83%
EuroSTOXX 50 5.794,68 -0,73%
Stoxx50 5.034,00 -0,55%
DJIA 47.417,27 -0,61%
S&P 500 6.775,80 -0,08%
NASDAQ 100 24.965,01 0,03%°
RENTEN:
Bund-Future 126,05 -0,09%°
DEVISEN:
Euro/USD 1,1546 -0,19%
USD/Yen 159,04 0,06%
Euro/Yen 183,63 -0,13%°
BITCOIN:
Bitcoin 69.418 -1,11%
ROHÖL:
Brent 99,19 7,21 USD WTI 93,71 6,46 USD°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,18 % und einem Kurs von 163,1 auf NYSE (12. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +6,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 402,09 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,00USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -1,91 %/+96,17 % bedeutet.
Trading-Plan für morgen
- Ausgangslage: Aktueller Kursbereich um 23.670. Relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen bei 23.410, 23.580 sowie 23.970.
- Szenario 1 – Bearisher Verlauf:
- Fällt der Markt in Richtung des Gaps bei 23.410, wird dort zunächst die Reaktion beobachtet.
- Bruch der 23.410 nach unten: erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.200.
- Stabilisierung an der 23.410: Dreht der Kurs dort nach oben und überschreitet erneut 23.580, ergibt sich ein mögliches Long-Szenario mit Zielbereich 23.970.
- Szenario 2 – Reaktion im oberen Bereich:
- Erreicht der Markt die Zone um 23.970, wird auf Umkehrsignale bzw. Umkehrkerzen geachtet.
- Bestätigt sich eine Schwäche, ist eine Korrekturbewegung zurück in Richtung 23.580 wahrscheinlich.
- Bei anhaltendem Verkaufsdruck kann sich die Bewegung anschließend erneut bis in den Bereich 23.410 ausdehnen.
Fokus: Reaktionen an den Schlüsselzonen 23.410 – 23.580 – 23.970 und entsprechende Bestätigung durch Price-Action.
Zwischen all dem üblichen Markt-Getöse, das gern mal nach „Peng, Pinguin, Deutschland hat fertig“ klingt, stichst du mit deinen DAX-Einschätzungen angenehm heraus. Kurz, präzise, ohne Schnörkel – quasi Börsen-Klartext statt Analysten-Romantik. Genau die Art von nüchterner Marktansage, die man zwischen all dem Kommentar-Rauschen zu schätzen weiß. Dickes Lob dafür – macht richtig Spaß zu lesen.