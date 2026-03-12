    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Dax-Verluste wegen höherer Ölpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt 1,4% vor Xetra wegen Ölpreis auf 23k
    • Dow -0,61%; Nasdaq kaum verändert; Oracle Kurs
    • Asien schwach; Brent ~99$ treibt Verkäufe an!!
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax-Verluste wegen höherer Ölpreise
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Wieder stark gestiegene Ölpreise werfen den zuletzt stabilisierten Dax am Donnerstag deutlich zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 1,4 Prozent tiefer auf 23.307 Punkte. Das bisherige Tief seit Beginn des Iran-Kriegs lag am Montag bei 22.927 Punkten auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres. Zu Wochenbeginn war am Energiemarkt Panik ausgebrochen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent war mit fast 120 Dollar auf das höchste Niveau seit 2022 gestiegen. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung am Ölmarkt mit einem Rückgang unter die Marke von 90 Dollar kostet Nordseeöl am Donnerstagmorgen nun wieder rund 100 Dollar je Barrel.

    USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ UNVERÄNDERT - Inflationssorgen im Zuge des Iran-Krieges haben den Dow Jones Industrial am Mittwoch erneut belastet. Die Angst vor einer längeren Unterbrechung von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte die Ölpreise wieder ein Stück weit nach oben getrieben. Bei Techwerten sah es indes teils besser aus, nachdem der Soft- und Hardware-Hersteller Oracle mit Quartalszahlen und einem optimistischeren Geschäftsausblick überzeugt hatte. Der US-Leitindex Dow fiel um 0,61 Prozent auf 47.417,27 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte geringfügig auf 24.965,01 Punkte zu. Und auch der marktbreite S&P 500 profitierte ein Stück weit von den Oracle-Zahlen, er gab nur leicht auf 6.775,80 Punkte nach.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Steigende Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA dämpften die Stimmung. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende 1,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab im späten Handel um 0,6 Prozent nach und in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Hang Seng um 1,1 Prozent.

    ^
    DAX 23.640,03 -1,37%
    XDAX 23.624,47 -0,83%
    EuroSTOXX 50 5.794,68 -0,73%
    Stoxx50 5.034,00 -0,55%

    DJIA 47.417,27 -0,61%
    S&P 500 6.775,80 -0,08%
    NASDAQ 100 24.965,01 0,03%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 126,05 -0,09%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1546 -0,19%
    USD/Yen 159,04 0,06%
    Euro/Yen 183,63 -0,13%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 69.418 -1,11%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 99,19 7,21 USD WTI 93,71 6,46 USD°

    /jha/

    DAX

    -0,45 %
    -3,05 %
    -6,32 %
    -4,05 %
    +4,17 %
    +51,46 %
    +60,89 %
    +136,75 %
    +202,20 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,18 % und einem Kurs von 163,1 auf NYSE (12. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +6,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 402,09 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,00USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -1,91 %/+96,17 % bedeutet.




    10 im Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Dax-Verluste wegen höherer Ölpreise FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Wieder stark gestiegene Ölpreise werfen den zuletzt stabilisierten Dax am Donnerstag deutlich zurück. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start …
