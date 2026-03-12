Daimler Truck kämpft weiter mit schwachem US-Markt - Ausblick verhalten
- US-Zölle drücken bereinigten EBIT auf 3,78Mrd.
- Marge sinkt auf 7,8% (-1,1%p); Zielmarge 6-8%
- Umsatz -10% auf 45,9 Mrd;EPS 2,56€; Div 1,90€.
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler-Truck ist im vergangenen Jahr stark von den US-Zöllen von Präsident Donald Trump belastet worden. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel um fast ein Fünftel auf 3,78 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Die bereinigte operative Ergebnismarge im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - lag bei 7,8 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte tiefer als ein Jahr zuvor.
Für das neue Jahr nimmt sich Chefin Karin Radström hier 6 bis 8 Prozent vor. Analysten hatten für das vergangene Jahr etwas weniger erwartet, beim Ausblick auf die Marge 2026 lagen sie bisher fast am oberen Ende der anvisierten Bandbreite. Den Umsatz erwartet die Managerin mit 42 bis 46 Milliarden Euro im Industriegeschäft überraschend niedrig.
Die Aktie fiel vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 2,4 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag. Bisher hat das Papier im laufenden Jahr im Xetra-Handel allerdings knapp 13 Prozent zugelegt, auch der Ausbruch des Nahost-Kriegs sorgte nur kurz für Belastung.
Das Unternehmen gab sich zuversichtlich, weil die lange Zeit lahmenden Bestellungen wieder anziehen. Der Auftragseingang stieg vergangenes Jahr um 2 Prozent auf 425.458 Fahrzeuge, im Schlussquartal zogen sie gar im Jahresvergleich um 13 Prozent an.
Der Erlös im Industriegeschäft ging 2025 um 10 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich sackte der Gewinn um 34 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro ab. Die Dividende soll jedoch überraschend mit 1,90 Euro stabil bleiben.
Der Konzern habe "2025 in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld mit rückläufigen Schlüsselmärkten ein resilientes Konzernergebnis" erzielt, hieß es vom Unternehmen. "Unsere Ergebnisse für 2025 zeigen eine verbesserte operative Performance in einem herausfordernden Geschäftsumfeld", sagte Radström laut Mitteilung.
Marktschwäche in Nordamerika drückt auf Absatz
Der Absatz war 2025 zurückgegangen. Insgesamt verkaufte der Konzern im vergangenen Jahr 422.510 Lkw und Busse. Das entspricht einem Minus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
In Nordamerika brach der Absatz um 26 Prozent ein. Dort verkaufte der Konzern 2025 nur noch rund 142.000 Fahrzeuge. Der Markt schwächelt, weil sich Speditionen beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen.
Sparprogramm "Cost Down Europe"
Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck im vergangenen Jahr das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Lkw-Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden.
"Wir setzen unsere Effizienzmaßnahmen schneller um als geplant", sagte Radström laut Mitteilung. 2025 habe das Unternehmen bereits Nettoeinsparungen von über 100 Millionen Euro erzielt, teilte der Dax-Konzern mit. Für 2026 strebe Daimler Truck Gesamt-Nettoeinsparungen von mindestens 250 Millionen Euro an./men/rwi
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 41,17 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 34,01 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -17,95 %/+20,66 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Daimler Truck Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Daimler Truck soll der Ukraine 1.000 Militär-Lkw liefern - Zeitung
Daimler Truck-Aktie: Starke Dividende – aber reicht das?
Liebe Leserinnen und Leser,
der Kurs der Daimler Truck-Aktie hat in den vergangenen Wochen eingebüßt und notiert aktuell bei knapp 38 Euro (Stand: 23. September 2025, ca. 13 Uhr). Seit dem Zwischenhoch von Ende Juli (44 Euro, knapp unter dem Rekordhoch) hat das Papier satte 15 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht hingegen ein kleines Plus auf der Kurstafel.
Für Anleger bleibt die Situation bei der Daimler Truck-Aktie in 2025 kompliziert. Auf der einen Seite belasten die weiterhin eher schwache Nachfrage und auch die US-Zollthematik den DAX-Konzern. Auf der anderen Seite ist der Nutzfahrzeughersteller international sehr gut positioniert und punktet mit einer attraktiven Dividende.
Daimler Truck mit neuer Prognose
Im Rahmen der Q2-Zahlen hat Daimler Truck vor knapp zwei Monaten die Prognose für das Gesamtjahr gekappt. Aufgrund von anhaltenden Unsicherheiten (etwa in den USA) rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem EBIT zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro – und damit recht deutlich unter dem des Vorjahres.
Auf die Dividende ist aber weiterhin Verlass. Mit 1,90 Euro je Aktie lag die Dividende für 2024 auf demselben Niveau wie für 2023. Ein gewichtiges Argument für Anleger: Beim aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite für die Daimler Truck-Aktie gut 5 Prozent.
Daimler Truck-Aktie: Nachfrage-Erholung voraus?
Bei der Performance und den kurzfristigen Aussichten für die Daimler Truck-Aktie gibt es zwei Lesarten: Der Nutzfahrzeughersteller hat in 2025 mit einer anhalten Nachfrage-Schwäche zu kämpfen und auch die Unsicherheit durch US-Zölle machen es dem DAX-Unternehmen nicht leichter. Es zeigt sich auch hier, dass eine starke Dividendenrendite nicht alles ist.
Allerdings bleiben die aktuell 5 Prozent Rendite ein Lichtblick für Anleger – erst recht, wenn die Nachfrage wieder zulegt. Und es ist durchaus vorstellbar, dass diese Schwäche spätestens in 2026 überwunden werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Analysten sind ebenfalls meist positiv gestimmt. Zuletzt hat beispielsweise die RBC Bank das Kursziel von 44 Euro bestätigt.