    BMW bleibt bei Ergebnisausblick vorsichtig - Dividende steigt überraschend

    Für Sie zusammengefasst
    • China schwacher Markt; EBIT 25 -11,5% 10,19Mrd
    • Operative Marge 5,3% (-1,25pp); Ziel 2026 4-6%
    • Gewinn -3% Umsatz -6,3% Div 4,40€ Quandt Erben
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im vergangenen Jahr erneut den schwachen Markt in China zu spüren bekommen und setzt sich für 2026 verhaltene Ziele. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel 2025 um 11,5 Prozent auf 10,19 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in München mitteilte. In der wichtigen Autosparte lag die operative Ergebnismarge (Ebit) bei 5,3 Prozent, ein Rückgang um einen Prozentpunkt. Im vierten Quartal schnitten die Bayern hier etwas schwächer ab als von Experten erwartet.

    Im neuen Jahr soll die viel beachtete operative Auto-Marge in der Spanne von 4 bis 6 Prozent landen. Dabei belasten erhöhte Zölle laut dem Unternehmen mit rund 1,25 Prozentpunkten. Experten rechneten bisher mit einer leichten Erholung der Marge 2026 auf 5,7 Prozent.

    Unter dem Strich ging der Gewinn 2025 um 3 Prozent auf 7,45 Milliarden Euro zurück, der Umsatz sank um 6,3 Prozent auf rund 133,5 Milliarden Euro. Die Dividende soll überraschend um 10 Cent auf 4,40 Euro je im Dax notierter Stammaktie steigen. Hauptprofiteur sind die Erben der Eignerfamilie Quandt, Stefan Quandt und seine Schwester Susanne Klatten./men/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 81,12 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 45,03 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 93,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +16,02 %/+43,46 % bedeutet.




