    Leasingspezialist Grenke verdient trotz vieler Insolvenzen mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • 2025: Gewinn leicht gestiegen trotz Ausfällen!!
    • 2026: Konzernergebnis 74–86 Mio erwartet Div0,42
    • Leasingneugeschäft 3,3 Mrd; Ziel 3,4–3,6 Mrd u1,7%
    BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat im Jahr 2025 trotz einer anhaltend hohen Zahl von Zahlungsausfällen und Insolvenzfällen unter seinen Kunden etwas mehr verdient als im Vorjahr. 2026 dürfte die Schadenquote zwar weiterhin hoch bleiben, doch rechnet sich das Management um Vorstandschef Sebastian Hirsch nochmals mehr Gewinn aus. Grenke strebt demnach ein Konzernergebnis von 74 bis 86 Millionen Euro an, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Das wäre im Bestfall ein Anstieg von knapp einem Fünftel, im schlechtesten um rund 3 Prozent.

    Im vergangenen Jahr war der Gewinn unter dem Strich um 2,3 Prozent auf 71,8 Millionen Euro geklettert. Damit kam Grenke am unteren Ende seiner Prognose von 71 bis 81 Millionen Euro heraus. Für die Aktionäre steigt die Dividende auf 0,42 Euro je Aktie, nach 0,40 Euro ein Jahr zuvor.

    Das starke Wachstum des Leasingneugeschäfts der letzten Jahre habe zu einem starken Anstieg der operativen Erträge geführt, hieß es weiter. Zugleich erhöhte sich wegen der vielen Zahlungsausfälle jedoch die Schadenquote um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent. Wie bereits seit Anfang Januar bekannt lag das Leasingneugeschäft mit 3,3 Milliarden Euro um rund 8 Prozent über dem Vorjahreswert. Für 2026 peilt Grenke hier einen Anstieg auf 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro an./tav/stk

    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 14,67 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 673,26 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +45,03 %/+117,55 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
