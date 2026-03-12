Leasingspezialist Grenke verdient trotz vieler Insolvenzen mehr

Das starke Wachstum des Leasingneugeschäfts der letzten Jahre habe zu einem starken Anstieg der operativen Erträge geführt, hieß es weiter. Zugleich erhöhte sich wegen der vielen Zahlungsausfälle jedoch die Schadenquote um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent. Wie bereits seit Anfang Januar bekannt lag das Leasingneugeschäft mit 3,3 Milliarden Euro um rund 8 Prozent über dem Vorjahreswert. Für 2026 peilt Grenke hier einen Anstieg auf 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro an./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 14,67 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 673,26 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +45,03 %/+117,55 % bedeutet.