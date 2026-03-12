    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag
    Chemikalienhändler Brenntag blickt vorsichtig auf 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Brenntag erwartet Gegenwind 2026, spart härter
    • EBITDA 1,15–1,35 Mrd.€ erwartet, Nachfrage flau
    • Gewinn halbiert, Dividende 1,90€, Umsatz -7%!!
    Foto: Brenntag SE

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. "Wir rechnen auch 2026 mit anhaltendem Gegenwind im Markt und konzentrieren uns bei Brenntag daher auf das, was wir kontrollieren können", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Donnerstag laut Mitteilung. Kurzfristig werde die Marktnachfrage bestenfalls unverändert bleiben. Die hohe Unsicherheit dürfte anhalten. Den Sparkurs will der Konzern noch einmal verschärfen. Das Unternehmen hatte schon Anfang März Eckdaten vorgelegt und bereits ein Gewinnziel für das laufende Jahr gegeben.

    Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro. 2025 ging das Ergebnis um fast zwölf Prozent auf knapp 1,29 Milliarden Euro zurück. Der Krieg am Persischen Golf und dessen mögliche Auswirkungen sind in die Prognose noch nicht eingerechnet. Die Folgen könnten noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden, hieß es.

    2025 schrumpfte der Umsatz wie bereits bekannt im Jahresvergleich um fast sieben Prozent auf knapp 15,2 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre der Brenntag SE entfallenden Konzernergebnis nach Steuern halbierte sich vor allem wegen Wertminderungen fast auf 265 Millionen Euro. 2024 war auf die Aktionäre ein Nettogewinn von gut 536 Millionen entfallen.

    Aufgrund des Gewinnrückgangs will das Unternehmen weniger an die Aktionäre ausschütten. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung eine Dividende für 2025 von 1,90 Euro je Aktie vorschlagen. Vor einem Jahr hatte Brenntag die Dividende mit 2,10 Euro trotz eines Ergebnisrückgangs stabil gehalten./mne/jha/

    Brenntag

    -1,03 %
    -2,20 %
    -21,60 %
    -7,79 %
    -28,95 %
    -33,88 %
    -33,05 %
    -1,43 %
    +169,12 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 46,06 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 6,70 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+35,75 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
