Aramco schockt Ölmarkt: Kürzungen, Spot‑Verkäufe und Hormus‑Alarm

Die Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund eines Rückgangs beim Jahresgewinn: Aramco meldete einen Nettogewinn von 93,4 Milliarden US‑Dollar und verfehlte damit die Konsensschätzung; das vierte Quartal litt unter gestiegenen Betriebskosten mit einem Gewinnrückgang von 20,5 Prozent auf 17,8 Milliarden. Der Gesamtumsatz fiel um 7,2 Prozent auf 415,8 Milliarden. Als Antwort auf die Ergebnisdelle kündigte das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu drei Milliarden Dollar über 18 Monate an; Dividenden blieben traditionell hoch. Für Saudi‑Arabien bleibt Aramco zentral: der Staat erzielt mehr als die Hälfte seiner Einnahmen aus fossilen Brennstoffen.

Saudi Aramco hat in den vergangenen Tagen mehrere Signale gesetzt, die die Verwundbarkeit der globalen Ölmärkte unterstreichen und zugleich interne Belastungsfaktoren offenbaren. Nach Reuter‑Berichten drosselte das Unternehmen die Förderung auf zwei Ölfeldern; Umfang und Dauer blieben zunächst unklar. Parallel bot Aramco ungewöhnlich rund 4,6 Millionen Barrel Rohöl auf dem Spotmarkt an – ein deutliches Indiz dafür, dass kurzfristige Absatzwege gesucht werden, nachdem der Konzern traditionell über langfristige Verträge verkauft. Ein Teil der Fracht wurde demnach per Supertanker in der Nähe Taiwans positioniert, weitere Ladungen sollten an der Rotmeer‑Küste und in Ain Sokhna/Ägypten verladen werden.

Marktseitig verschärft die Krise um die Straße von Hormus die Situation. Die iranischen Revolutionsgarden drohten, Exporte zu blockieren; US‑Präsident Donald Trump kommentierte wiederum optimistischer, was kurzfristig die Preise drückte. Brent‑Notierungen schwankten zwischen mehr als 120 und etwa 90–93 Dollar je Barrel. Aramco warnte, eine anhaltende Sperrung der Hormus‑Route hätte katastrophale Folgen.

Operativ reagiert Aramco: Asiatische Käufer wurden gebeten, für April Nominierungen sowohl für Gulf‑Exportterminal Ras Tanura als auch für Yanbu am Roten Meer einzureichen; Verladungen nach Yanbu stiegen bereits deutlich. Die Umplanung erhöht logistische Komplexität und Kosten, während reduzierte Fördermengen in der Region das Angebot weiter belasten können. Insgesamt zeigt sich: Geopolitische Risiken, volatile Preise und operative Anpassungen setzen Aramco und die globalen Ölmärkte unter Druck – mit unmittelbaren Folgen für Preise, Handelspartner und staatliche Einnahmen.

Zugleich signalisieren die seltenen Spot‑Ausschreibungen und die Produktionskürzungen, dass nicht nur politischer Druck, sondern auch wirtschaftliche Erwägungen Aramcos Planung beeinflussen. Asiatische Raffinerien sind gezwungen, kurzfristig ihre Logistik und Hedging‑Strategien anzupassen; Händler beobachten Nominierungen als Nachfrageindikator. Für das Königreich verschärft sich die Herausforderung: Schwächere Öleinnahmen treffen auf hohe fiskalische Abhängigkeit von Aramco‑Erträgen. Sollten Störungen anhalten, drohen weitere Marktverwerfungen und zusätzliche Kosten für Umleitungen sowie Sicherheitsmaßnahmen – ein Szenario, das Anleger und politische Entscheider zunehmend in Alarmbereitschaft versetzt. Investoren sollten sich auf anhaltende Volatilität und höhere Risikoaufschläge einstellen, jetzt.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 98,15USD auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.