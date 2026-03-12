Chinas Hightech-Plan: Auf dem Weg zur strategischen Unabhängigkeit

Kurzfristig priorisiert Peking den Aufbau eines „robusten Binnenmarktes“, um die Schwäche der Binnennachfrage auszugleichen und die Abhängigkeit von externen Märkten zu verringern. Parallel dazu setzt die Führung auf eine graduelle Beschleunigung von Innovationen. Langfristig aber dominiert das Ziel, China von einer Niedrigkosten- zu einer innovationsgetriebenen Hightech-Wirtschaft zu transformieren. Staatschef Xi Jinping fordert explizit die „strategische Vorrangstellung in Wissenschaft und Technologie“ und treibt eine Industriepolitik voran, die Spitzentechnologien und höhere Wertschöpfung fördert.

China stellt seine Wirtschaftsstrategie entschieden auf Technologie und Eigenständigkeit um. Regierung und Parteiführung kombinieren kurzfristige Maßnahmen zur Stärkung des Binnenmarktes mit einer langfristigen Industrialpolitik, die technologische Durchbrüche und strategische Unabhängigkeit in den Mittelpunkt rückt. Die Pläne – der Wirtschaftsplan für 2026 und der neue Fünfjahresplan – wurden zu Beginn des Nationalen Volkskongresses vorgestellt und spiegeln Pekings Antwort auf geopolitische Spannungen und verschärfte Handelskonkurrenz wider.

Der Fünfjahresplan benennt Schlüsselbereiche mit strategischer Priorität: künstliche Intelligenz, Halbleiter, Batterien, Robotik, Biomedizin, sechste Mobilfunkgeneration sowie die heimische Luftfahrt mit dem Passagierflugzeug C919 und der Entwicklung eigener Triebwerke. Seltene Erden sollen weiter als nationale Stärke gesichert werden. Als Reaktion auf US-Restriktionen – vor allem Beschränkungen beim Zugang zu leistungsfähigen Chips – erhöht China Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsprogramme und plant umfangreiche Subventionen für Hightech-Sektoren.

Ökonomen erwarten eine aggressive Industriepolitik; staatliche Förderprogramme bleiben Kerninstrument. Allerdings mahnen Beobachter vor Risiken: Frühere Subventionswellen in Wind- und Solarbereichen führten zu Überkapazitäten und Preisdruck. Ein Wiederholen dieses Musters in neuen Hightech-Branchen könnte globale Märkte und Arbeitsplätze belasten.

Gleichzeitig befindet sich das Exportmodell unter Druck. Peking peilt für 2026 ein Wachstum von 4,5 bis 5 Prozent an, was Raum für Abkühlung lässt. Eine Entscheidung des US-Obersten Gerichtshofs hat vorübergehend die Zolllast für chinesische Waren gesenkt – was Exporteure zu beschleunigten Lieferungen in die USA veranlasst. Unabhängig davon setzt China verstärkt auf Marktdifferenzierung: 2025 sanken Exporte in die USA um rund 20 Prozent, während Lieferungen nach Afrika, Lateinamerika, Südostasien und in die EU deutlich zulegten. Insgesamt erzielte China 2025 einen Rekord-Handelsüberschuss von etwa 1,2 Billionen US-Dollar.

Fazit: Pekings Doppelstrategie aus Stärkung des Binnenmarktes und gezielter Technologieförderung signalisiert entschlossenen Wille zur strategischen Autonomie. Erfolg ist jedoch abhängig von effizientem Kapitaleinsatz, Vermeidung neuer Überkapazitäten und der Fähigkeit, in einem zunehmend fragmentierten globalen Handelsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Währung USD/CNY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 6,878CNY auf Forex (12. März 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.