    Spanien investiert 414 Mio.€: Kampf um Europas Rohstoffe beginnt

    Spaniens Regierung hat mit der Ankündigung einer 414-Millionen-Euro-Initiative einen gezielten Schritt unternommen, um die nationale und europäische Versorgungssicherheit bei strategischen Rohstoffen zu stärken. Die Mittel sollen Recycling, Explorationsprojekte und die Sanierung verlassenener Bergbauflächen finanzieren – Maßnahmen, die sowohl ökologische als auch industriepolitische Ziele verbinden. Damit folgt Madrid der EU-weiten Strategie zur Stärkung der strategischen Autonomie: weniger Abhängigkeit von Drittstaaten, mehr Wertschöpfung im Binnenmarkt und höhere Resilienz für den grünen und digitalen Wandel.

    Die Entscheidung kommt nicht von ungefähr. Spanien verfügt über signifikante Vorkommen von Dachschiefer, ist in der EU einziger Produzent von Strontium und Sepiolith und zweitgrößter Kupferförderer. Hinzu kommen nennenswerte Reserven an Flussspat, Feldspat und Wolfram. Staatliche Unterstützung für Explorationsprojekte kann kurz- bis mittelfristig zu einer besseren Rohstoffbasis und zu technologischen Spillovers in der heimischen Industrie führen. Langfristig sind jedoch zusätzliche Investitionen in Verarbeitungskapazitäten, Ausbildung und Umweltauflagen nötig, damit aus Rohstoffvorkommen tatsächlich wettbewerbsfähige Industriezweige entstehen.

    Makroökonomisch spiegelt die Initiative ein größeres EU-Problem: Die Verwundbarkeit gegenüber geopolitischen Schocks – aktuell verschärft durch den Krieg im Nahen Osten – belastet Märkte und Währungen. In diesem Umfeld suchten Investoren den US-Dollar als Krisenwährung; der Euro zeigte entsprechende Schwächephasen und bewegte sich zeitweise unter 1,16 US-Dollar. Politische Twists und militärische Eskalationen, gekoppelt mit höheren Energiepreisen, erhöhen die Risikoaversion und dämpfen die Konjunkturerwartungen in der Eurozone.

    Zu dieser fragilen Stimmung kommen reale Daten aus Deutschland, die den Euro zusätzlich belasteten: Auftragseingang und Industrieproduktion fielen stärker als erwartet, was Zweifel an kurzfristiger industrieller Erholung nährte. Für die Europäische Zentralbank bleibt die Herausforderung, zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsunterstützung zu balancieren – geopolitische Risiken und schwächere Industrieaktivität erschweren die Prognosen.

    Für Spanien ist der Vorstoß politisch und ökonomisch sinnvoll: Er stärkt die nationale Aktienkarte in Europa, reduziert Importabhängigkeit und kann industrielle Modernisierung anstoßen. Maßgeblich wird jedoch sein, wie effektiv öffentliche Gelder eingesetzt und private Investitionen mobilisiert werden. Auf EU-Ebene bleibt die Debatte offen, in welchem Umfang strategische Rohstoffförderung und Recycling als Bestandteil einer widerstandsfähigen Industriepolitik subventioniert werden sollen.



