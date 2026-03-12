Gerresheimer in der Krise: SDAX-Rauswurf droht – Abschreibungen bis 240 Mio

Grund für die Verschiebung sind laufende Untersuchungen durch eine zweite externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Geschäftsvorgänge aus 2024 und 2025 prüft. Hintergrund sind bereits früher eingestandene Unregelmäßigkeiten: Ende 2025 hatte Gerresheimer eingeräumt, dass Mitarbeiter gegen interne Richtlinien und internationale Bilanzierungsstandards verstoßen und Umsätze verbucht wurden, obwohl Waren noch nicht ausgeliefert waren. In der Folge hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Prüfungen deutlich ausgeweitet und untersucht nun auch Transaktionen zwischen Dezember 2024 und Mai 2025.

Gerresheimer steht vor einem weiteren erheblichen Reputations- und Finanztest. Der Düsseldorfer Hersteller von Pharma- und Medizinverpackungen gab am Dienstagabend bekannt, den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 nicht wie geplant bis zum 31. März vorzulegen; der Vorstand peilt eine Veröffentlichung im Juni an. Die Verzögerung verletzt die Transparenzanforderungen der Deutschen Börse für SDAX-Mitglieder und macht einen Ausschluss aus dem Nebenwerteindex sehr wahrscheinlich — ein schwerer Rückschlag für die Sichtbarkeit bei institutionellen Anlegern.

Die operativen Folgen sind spürbar: Neben dem Jahresbericht verschieben sich auch die für den 16. April angekündigten Quartalszahlen sowie die ursprünglich für den 3. Juni geplante Hauptversammlung. Zugleich führt das Management Gespräche mit Kreditgebern, um vertraglich festgelegte Fristen zur Vorlage der Abschlüsse zu verlängern — ein Indiz dafür, dass auch Covenants und Finanzierungsbedingungen unter Druck geraten könnten.

Finanziell drohen erhebliche Wertberichtigungen: Das Unternehmen schätzt mögliche Abschreibungen auf 220 bis 240 Millionen Euro, vor allem auf die Schweizer Tochter Sensile Medical und einen Standort in Chicago. Solche Anpassungen könnten das Ergebnis stark belasten; ein deutlicher Rückgang des Gewinns je Aktie oder sogar ein Jahresfehlbetrag wird nicht ausgeschlossen. Die Aktie hat seit März 2025 rund 80 Prozent ihres Wertes verloren und notiert auf einem Mehrjahrestief.

Marktteilnehmer sehen erhöhte Risiken: Neben kurzfristigem Verkaufsdruck sind negative Folgen für Liquidität, Refinanzierungskosten und Reputation zu erwarten. Regulatorische und potenziell strafrechtliche Risiken bleiben, solange Prüfungen laufen. Gleichzeitig berichten Anlegerforen von vereinzelten Käufen und positiven Schlussauktionen an mehreren Handelstagen — Hinweise auf Spekulationen oder Positionierungen. Entscheidend für die Erholung werden nun die Ergebnisse der externen Prüfungen, die konkrete Höhe der Abschreibungen und die Verhandlungsresultate mit Gläubigern sein.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 18,64EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.