VW unter Druck: Gewinn halbiert, China-Verlust & 50.000 Jobs

Konkret fiel der operative Gewinn auf 8,9 Milliarden Euro und damit mehr als halbiert gegenüber dem Vorjahr; das Konzernergebnis nach Steuern sank um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Der Umsatz blieb mit 322 Milliarden Euro nahezu stabil. Für 2026 rechnet VW nur mit einem moderaten Umsatzwachstum von bis zu 3 Prozent. Die operative Marge brach 2025 auf 2,8 Prozent ein; für 2026 peilt der Konzern eine Spanne von 4,0 bis 5,5 Prozent an – Analysten sehen das Szenario eher am oberen Ende.

Volkswagen steht unter massivem Druck: Der Konzern hat 2025 seinen Gewinn drastisch reduziert, die Position in China erodiert weiter, und strategische Umbauten sollen Kosten senken. Trotz düsterer Bilanzzeichen blickt das Management vorsichtig optimistisch auf 2026 – die Börse reagierte mit leichtem Kursgewinn.

Problemlagen sind vielfach: In China hat VW Marktanteile verloren und rutschte 2025 hinter Geely auf Rang drei. Zugleich belasten geopolitische Spannungen und US-Zölle die Erträge; allein Zölle drücken das Ergebnis um Milliarden. Besondere Sorgenkinder sind profitable Marken: Porsche erlitt 2025 einen Einbruch des operativen Gewinns um 98 Prozent auf nur noch 90 Millionen Euro, unter anderem bedingt durch eine strategische Verzögerung der Elektrifizierungspläne.

Das Management setzt auf Sparmaßnahmen. Finanzvorstand Arno Antlitz kündigte zusätzliche Einschnitte an; im Rahmen eines Konzernprogramms sollen bis 2030 in Deutschland rund 50.000 Stellen wegfallen – vornehmlich durch Altersteilzeit und Abfindungen, betont VW. Ziel ist eine effizientere Kostenstruktur und neues Modellangebot, um Profitabilität und Wachstum zu stabilisieren.

Trotz der Schwäche will der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 5,26 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen (minus 17 Prozent gegenüber Vorjahr). DZ-Bank-Analysten werteten den Vorschlag als überraschend großzügig, gestützt durch eine bessere Steuerquote. Die Aktie zog am Handelsstart um rund 3–3,5 Prozent an.

Bilanzanalysten sehen tiefer liegende Signale: Latente Steueransprüche sanken um etwa 2 Milliarden Euro – ein Hinweis auf zurückhaltendere internen Planungen – und der Goodwill von Porsche wurde um rund 2,6 Milliarden Euro abgeschrieben, während der Markenwert unangetastet blieb. Positiv hervorsticht ein Nettocashflow von mehr als 6 Milliarden Euro, der allerdings auch Diskussionen über Vorstandsboni nährt.

Fazit: VW steht in einem grundlegend veränderten Wettbewerbsumfeld. Management und Markt setzen nun auf Kostenabbau, Portfolioanpassungen und selektive Investitionen, doch der Weg zurück zu früheren Margen bleibt steinig und von außenpolitischen sowie marktspezifischen Risiken geprägt.

