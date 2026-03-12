Wacker entlässt 1.500, streicht Dividende – Aktie springt trotzdem

Kernpunkt ist ein Effizienzprogramm, das bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von mehr als 300 Millionen Euro bringen soll. Dazu zählen Standort‑und Portfolioanpassungen sowie ein geplanter Abbau von mehr als 1.500 Stellen, vorwiegend in Deutschland. Weltweit beschäftigte Wacker Ende 2025 rund 16.500 Mitarbeiter, davon etwa 10.750 in Deutschland. Die Maßnahmen sollen die Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Margen stabilisieren.

Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie stellt sich auf ein anhaltend schwieriges Marktumfeld ein und erwartet auch für 2026 keine spürbare Erholung. Vorstandschef Christian Hartel betonte bei der Vorlage der Zahlen und des Ausblicks, es sei derzeit keine Trendwende erkennbar; deshalb setze das Management konsequent auf Eigensteuerung durch ein beschleunigtes Spar‑und Strukturprogramm.

Finanziell rechnet der Konzern 2026 mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das operative Ergebnis (Ebitda) wird auf 550 bis 700 Millionen Euro prognostiziert; Analysten sehen im Schnitt rund 614 Millionen Euro. 2025 war das Ebitda deutlich unter Druck und brach um 43 Prozent auf 427 Millionen Euro ein. Unter dem Strich fiel ein Nettoverlust von 805 Millionen Euro an, unter anderem wegen Abschreibungen und Aufwendungen für das Sparprogramm; 2024 hatte Wacker noch 261 Millionen Euro Gewinn erzielt. Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, für 2025 keine Dividende auszuschütten (2024: 2,50 Euro je Aktie).

Trotz der düsteren Zahlen verbuchte die Aktie eine überraschend starke Reaktion: Am Veröffentlichungstag kletterte sie zeitweise um bis zu sieben Prozent und führte den MDAX an. Beobachter sehen den Ausblick als weitgehend konsensnah – ein Umstand, der kurzfristig für Kursgewinne sorgen kann, so JPMorgan‑Analyst Chetan Udeshi. Gleichwohl bleibe offen, ob sich das Geschäft im Jahresverlauf ausreichend verbessere, um die Ziele zu erreichen; geopolitische Risiken wie der Konflikt im Persischen Golf sind in der Prognose nicht eingepreist.

Strategisch will Wacker die Position in margenträchtigen Spezialchemikalien stärken, das Polysiliziumgeschäft stärker auf den Halbleitermarkt ausrichten und die Biosolutions‑Sparte für Biotech‑Anwendungen ausbauen. Belastend wirken weiterhin hohe Energiepreise in Deutschland, Überkapazitäten aus China sowie eine schwache Baukonjunktur, die Polymer‑und Silikonsparten dämpfen. Insgesamt setzt das Management auf Tempo bei der Umsetzung, betont aber, dass in der Anfangsphase 2026 noch Schwäche zu erwarten ist.

Finanzvorstand Tobias Ohler warnte, das erste Quartal werde schwach ausfallen; Wacker schließt Auswirkungen des Kriegs am Persischen Golf in der Prognose aus. Die Maßnahmen werden bis Ende 2027 umgesetzt; Standortverluste im Stammwerk Burghausen und Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern sind Teil der Restrukturierung. Aktionäre müssen kurzfristig mit geringerer Ausschüttung und hoher Ergebnisvolatilität rechnen. Die Umsetzung bleibt ein bedeutender Prüfstein für den Kurs. Entscheidend.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 71,33EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.