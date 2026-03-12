BioNTech-Schock: Gründer-Ausstieg lässt Aktie um 20% abstürzen

Finanziell präsentiert sich BioNTech gemischt: Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen netto Verlust von 1,12 Milliarden Euro nach 665,3 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg leicht auf 2,87 Milliarden Euro (Vorjahr 2,76 Mrd.), getragen unter anderem von Erlösen aus der Kooperation mit Bristol Myers Squibb. Für 2026 erwartet BioNTech Erlöse zwischen 2,0 und 2,3 Milliarden Euro bei geplanten Forschungs‑ und Entwicklungskosten von 2,2 bis 2,5 Milliarden Euro. Unternehmensseite betont die solide finanzielle Basis und die Vorbereitung mehrerer Produkteinführungen mit Blick auf Zulassungsanträge in der Onkologie bis 2030.

Die überraschend angekündigte Ablösung der Gründer Özlem Türeci und Ugur Şahin hat BioNTech ins Mark getroffen: Die Aktie des Mainzer Biotechunternehmens fiel im frühen US-Handel um rund 20,6 Prozent auf 81,15 US-Dollar und rutschte kurzzeitig unter 80 Dollar – der niedrigste Stand seit August 2024. Marktteilnehmer werteten weniger die moderat hinter den Konsensschätzungen zurückgebliebenen Quartalszahlen als vielmehr das Signal, dass die prägende Gründerhand künftig nicht mehr das operative Ruder halten wird.

Analysten reagierten geteilt: Andreas Lipkow (CMC Markets) sieht in dem Gründer-Ausstieg ein erhebliches strategisches Risiko, weil Şahin und Türeci die mRNA-Technologie zentral verankert und die Unternehmenspolitik maßgeblich geprägt hätten. Emmanuel Papadakis (Deutsche Bank) bezeichnet die Gründung einer neuen mRNA‑Spezialfirma, in die ausgewählte Rechte gegen Minderheitsbeteiligung und Zahlungen transferiert werden sollen, als „etwas unorthodox“. Er bleibt jedoch beim Rating „Buy“ mit Kursziel 140 US-Dollar, da Quartalszahlen und Ausblick grundsätzlich in Ordnung seien.

Kritische Fragen betreffen Governance und geistiges Eigentum: Investoren fürchten eine Entkopplung von Schlüsseltechnologien oder die Entstehung eines künftigen Konkurrenten. Unternehmenskommunikation betont, dass die Transaktion arm’s‑length strukturiert werde, um Related‑Party‑Risiken zu adressieren, und dass es sich eher um kontrollierte Auslizenzierungen ausgewählter mRNA‑Plattformrechte als um den Verkauf „Tafelsilbers“ handele.

Die unmittelbare Börsenreaktion reflektiert vor allem Unsicherheit über Führung und künftige Innovationskraft. Gleichzeitig sehen manche Marktteilnehmer die Kursdelle als Einstiegschance: Die Kommerzialisierung der Pipeline hänge nicht ausschließlich von den Gründern ab, und ein gereiftes BioNTech könnte langfristig auch als Übernahmeziel attraktiver werden, sollten späte klinische Kandidaten wie der Tumor‑Antikörper Pumitamig Erfolg haben. Insgesamt bleibt der Fall ein Balanceakt zwischen strategischer Neuorientierung, kurzfristiger Marktvolatilität und der Frage, wie sauber die Abspaltung regulatorisch und ökonomisch gestaltet wird.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,28 % und einem Kurs von 90,84USD auf Nasdaq (12. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.