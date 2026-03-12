    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evotecs Horizon‑Plan: Bis zu 800 Stellen, 75 Mio. Einsparungen – Aktie rutscht

    Evotecs Horizon‑Plan: Bis zu 800 Stellen, 75 Mio. Einsparungen – Aktie rutscht
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec hat mit dem Programm "Horizon" einen weiteren, tiefgreifenden Restrukturierungsschritt angekündigt, mit dem der Wirkstoffforscher sein Geschäftsmodell straffen und die Profitabilität verbessern will. Das neue Operating Model ruht auf drei Säulen – Operations, Wissenschaft und kommerzielle Umsetzung – und sieht die Bündelung von Kernkompetenzen in sogenannten Exzellenzzentren sowie eine Reduktion des globalen Footprints auf zehn Standorte innerhalb der nächsten zwei Jahre vor. Personalmaßnahmen betreffen bis zu 800 Stellen, knapp ein Fünftel der Belegschaft; bereits in den vergangenen zwei Jahren waren rund 400 Stellen weggefallen.

    Finanziell peilt Evotec strukturelle Run‑Rate‑Einsparungen von rund 75 Mio. Euro bis Ende 2027 an. Demgegenüber stehen einmalige, cash-basierte Restrukturierungskosten von etwa 100 Mio. Euro im Zeitraum 2026–2028 sowie erwartete nicht zahlungswirksame Wertminderungen. Erste positive Effekte sollen bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 sichtbar werden; Horizon soll größtenteils bis Ende 2027 umgesetzt sein und das Fundament für skalierbares Wachstum bis 2030 legen.

    Für 2026 prognostiziert das Management ein „Übergangsjahr“: Umsatzerlöse von 700 bis 780 Mio. Euro und ein bereinigtes Konzern‑EBITDA von 0 bis 40 Mio. Euro. Damit liegt das Umsatzziel deutlich unter Konsenserwartungen und erklärt den drastischen Kursrutsch der Aktie – zeitweise minus fast 17 Prozent auf 4,38 Euro, das tiefste Niveau seit 2016. Anleger zeigten sich vor allem von der zurückhaltenden operativen Zielsetzung für 2026 enttäuscht; Analysten fordern Erläuterungen in der anberaumten Telefonkonferenz.

    Die vorläufigen, ungeprüften Zahlen für 2025 bestätigen einen leichten Rückgang des Umsatzes auf rund 788 Mio. Euro, während das bereinigte EBITDA auf etwa 41 Mio. Euro kletterte. Segmentiert zeigte sich eine Divergenz: Discovery & Preclinical Development (D&PD) schrumpfte um rund 13 % auf ca. 529 Mio. Euro und erzielte ein negatives bereinigtes EBITDA, während Just – Evotec Biologics (JEB) mit rund 259 Mio. Euro Umsatz deutlich wuchs und das Segment-EBITDA mit etwa 53 Mio. Euro positiv beitrug.

    Mittelfristig bleibt das Ziel ambitioniert: ein Konzernumsatz von mehr als 1 Mrd. Euro bis 2030 (8–12 % CAGR) und eine bereinigte EBITDA‑Marge von 20 % im Jahr 2028 mit weiterer Verbesserung bis 2030 – wobei die angestrebte Margenschwelle faktisch zeitlich nach hinten verschoben wurde. Evotec betont, dass die Maßnahmen die wissenschaftliche Exzellenz stärken, die Kundenorientierung erhöhen und die Kapitaldisziplin verbessern sollen; operative Beeinträchtigungen laufender Kundenprogramme sollen vermieden werden. Für Investoren bleibt entscheidend, ob die angekündigten Einsparungen und die Verlagerung in margenstärkere, technologiegetriebene Geschäfte die Erwartungen tatsächlich erfüllen.



    Evotec

    -0,65 %
    -24,19 %
    -28,65 %
    -18,13 %
    -31,90 %
    -75,07 %
    -85,56 %
    +33,73 %
    -70,72 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 4,342EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Evotecs Horizon‑Plan: Bis zu 800 Stellen, 75 Mio. Einsparungen – Aktie rutscht Evotec hat mit dem Programm "Horizon" einen weiteren, tiefgreifenden Restrukturierungsschritt angekündigt, mit dem der Wirkstoffforscher sein Geschäftsmodell straffen und die Profitabilität verbessern will. Das neue Operating Model ruht auf drei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     