Evotecs Horizon‑Plan: Bis zu 800 Stellen, 75 Mio. Einsparungen – Aktie rutscht

Finanziell peilt Evotec strukturelle Run‑Rate‑Einsparungen von rund 75 Mio. Euro bis Ende 2027 an. Demgegenüber stehen einmalige, cash-basierte Restrukturierungskosten von etwa 100 Mio. Euro im Zeitraum 2026–2028 sowie erwartete nicht zahlungswirksame Wertminderungen. Erste positive Effekte sollen bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 sichtbar werden; Horizon soll größtenteils bis Ende 2027 umgesetzt sein und das Fundament für skalierbares Wachstum bis 2030 legen.

Evotec hat mit dem Programm "Horizon" einen weiteren, tiefgreifenden Restrukturierungsschritt angekündigt, mit dem der Wirkstoffforscher sein Geschäftsmodell straffen und die Profitabilität verbessern will. Das neue Operating Model ruht auf drei Säulen – Operations, Wissenschaft und kommerzielle Umsetzung – und sieht die Bündelung von Kernkompetenzen in sogenannten Exzellenzzentren sowie eine Reduktion des globalen Footprints auf zehn Standorte innerhalb der nächsten zwei Jahre vor. Personalmaßnahmen betreffen bis zu 800 Stellen, knapp ein Fünftel der Belegschaft; bereits in den vergangenen zwei Jahren waren rund 400 Stellen weggefallen.

Für 2026 prognostiziert das Management ein „Übergangsjahr“: Umsatzerlöse von 700 bis 780 Mio. Euro und ein bereinigtes Konzern‑EBITDA von 0 bis 40 Mio. Euro. Damit liegt das Umsatzziel deutlich unter Konsenserwartungen und erklärt den drastischen Kursrutsch der Aktie – zeitweise minus fast 17 Prozent auf 4,38 Euro, das tiefste Niveau seit 2016. Anleger zeigten sich vor allem von der zurückhaltenden operativen Zielsetzung für 2026 enttäuscht; Analysten fordern Erläuterungen in der anberaumten Telefonkonferenz.

Die vorläufigen, ungeprüften Zahlen für 2025 bestätigen einen leichten Rückgang des Umsatzes auf rund 788 Mio. Euro, während das bereinigte EBITDA auf etwa 41 Mio. Euro kletterte. Segmentiert zeigte sich eine Divergenz: Discovery & Preclinical Development (D&PD) schrumpfte um rund 13 % auf ca. 529 Mio. Euro und erzielte ein negatives bereinigtes EBITDA, während Just – Evotec Biologics (JEB) mit rund 259 Mio. Euro Umsatz deutlich wuchs und das Segment-EBITDA mit etwa 53 Mio. Euro positiv beitrug.

Mittelfristig bleibt das Ziel ambitioniert: ein Konzernumsatz von mehr als 1 Mrd. Euro bis 2030 (8–12 % CAGR) und eine bereinigte EBITDA‑Marge von 20 % im Jahr 2028 mit weiterer Verbesserung bis 2030 – wobei die angestrebte Margenschwelle faktisch zeitlich nach hinten verschoben wurde. Evotec betont, dass die Maßnahmen die wissenschaftliche Exzellenz stärken, die Kundenorientierung erhöhen und die Kapitaldisziplin verbessern sollen; operative Beeinträchtigungen laufender Kundenprogramme sollen vermieden werden. Für Investoren bleibt entscheidend, ob die angekündigten Einsparungen und die Verlagerung in margenstärkere, technologiegetriebene Geschäfte die Erwartungen tatsächlich erfüllen.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 4,342EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.