    Rheinmetall wird reiner Rüstungskonzern – 50 Mrd.-Ziel und Mega-Aufträge

    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall hat am Mittwoch seine Jahreszahlen für 2025 vorgelegt und zugleich eine Prognose für 2026 abgegeben. Konzernchef Armin Papperger skizzierte bei der Bilanz-Pressekonferenz den strategischen Wandel zum reinen Rüstungsanbieter: Die Autozuliefersparte wird verkauft, zugleich expandiert das Unternehmen in Marine- und Weltraumgeschäft – zuletzt durch die Übernahme des Marinezweigs der Lürssen-Werft (NVL) inklusive Blohm+Voss. Ziel bleibt ein ehrgeiziger Wachstumspfad: Bis 2030 soll der Umsatz auf rund 50 Milliarden Euro klettern, die operative Marge über 20 Prozent und die Mitarbeiterzahl auf etwa 70.000 steigen.

    Für das fortgeführte Geschäft (ohne Autozulieferung) meldete Rheinmetall 2025 einen Umsatzanstieg von 29 Prozent auf 9,94 Milliarden Euro; das operative Ergebnis stieg um ein Drittel auf 1,84 Milliarden Euro, die Marge lag bei 18,5 Prozent. Unter dem Strich blieb der Konzerngewinn jedoch leicht hinter dem Vorjahr zurück: 696 Millionen Euro nach 717 Millionen, belastet vor allem durch Verluste aus dem nicht fortgeführten Autozuliefergeschäft. Die Hauptversammlung soll eine deutlich erhöhte Dividende von 11,50 Euro je Aktie beschließen (Vorjahr: 8,10 Euro).

    Für 2026 prognostiziert Rheinmetall kräftiges Wachstum: Der Konzern rechnet mit einem Umsatzanstieg von 40 bis 45 Prozent auf 14 bis 14,5 Milliarden Euro; das organische Wachstum ohne Zukäufe soll 28 bis 31 Prozent betragen, die operative Marge bei rund 19 Prozent liegen. Der Auftragsbestand (Backlog) war Ende Dezember mit 63,8 Milliarden Euro so hoch wie nie; die Nomination erreichte 26,4 Milliarden Euro. Papperger verwies auf hohe Vorauszahlungen und gestiegene freie Barmittel, wodurch weitere Zukäufe möglich erscheinen.

    Trotz der starken Perspektive reagierte der Markt skeptisch: Die Aktie fiel am Nachmittag um 6,6 Prozent auf 1.544 Euro und erreichte ein Jahrestief. Analysten zeigten gemischte Reaktionen. Jefferies’ Chloe Lemarie kritisierte enttäuschende operative Kennzahlen und ein Umsatzniveau unter Konsens, beließ jedoch die Einstufung auf "Buy" mit Kursziel 2.060 Euro. Andere Institute hoben die mittelfristigen Aussichten hervor und sahen nach der Kurskorrektur attraktive Einstiegsgelegenheiten.

    Praktische Ausprägungen der Strategie sind bereits sichtbar: Rheinmetall will die Produktion unbemannter Boote (USV) in Hamburg ausbauen, von einer Anfangsserie von 15 Einheiten auf bis zu 200 Boote jährlich und perspektivisch bis zu 1.000 im Dreischichtbetrieb. Vertragliche Bestellungen für 150 Einheiten bestehen bereits. Herausforderungen bleiben Verzögerungen bei staatlichen Aufträgen und der schleppende Verkauf der Autozuliefersparte, den das Unternehmen spätestens im dritten Quartal abschließen will.



    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 1.533EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



