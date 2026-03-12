    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2020 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Leicht verfehlte Erwartungen an 2025 seien vom Markt mit einem deutlichen Kursverlust sanktioniert worden, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dabei seien die mittelfristigen Ziele vom weiter soliden Auftragsbestand untermauert. Zum Ende des Vorjahres sei so bereits die Hälfte der von ihr bis 2030 erwarteten Umsätze abgesichert. Die Bewertung der Aktien erscheine attraktiv. Auf Basis der Schätzungen für 2028 gehörten Rheinmetall-Anteile zu den günstigsten der Branche./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 1.531EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2020
    Kursziel alt: 2060
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
