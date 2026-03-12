JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2020 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Leicht verfehlte Erwartungen an 2025 seien vom Markt mit einem deutlichen Kursverlust sanktioniert worden, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dabei seien die mittelfristigen Ziele vom weiter soliden Auftragsbestand untermauert. Zum Ende des Vorjahres sei so bereits die Hälfte der von ihr bis 2030 erwarteten Umsätze abgesichert. Die Bewertung der Aktien erscheine attraktiv. Auf Basis der Schätzungen für 2028 gehörten Rheinmetall-Anteile zu den günstigsten der Branche./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 1.531EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2020

Kursziel alt: 2060

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



