BERENBERG stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 360 auf 300 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Studiendaten hätten zwar die Marktchancen von CagriSema eingeschränkt, das Präparat werde am Markt für Abnehmmittel dennoch eine sehr gute Rolle spielen, schrieb Kerry Holford am Mittwochabend in ihrer "jährlichen Kontrolluntersuchung" nach der Bilanz. Derweil laufe der Start von Wegovy in Pillenform weiter außerordentlich stark. Die Aktien der Dänen seien niedriger bewertet als die globale Konkurrenz./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 33,53EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 360

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 € , was eine Steigerung von +799,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer