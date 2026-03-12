Riesige Prämie: Warburg Pincus bietet 78,25€ pro Netfonds-Aktie

Die Netfonds AG hat mit dem Private-Equity-Investor Warburg Pincus ein verbindliches Investment Agreement geschlossen. Warburg Pincus will ein öffentliches Barangebot zum Erwerb sämtlicher nicht von ihm gehaltener Netfonds-Aktien zu 78,25 Euro je Aktie abgeben. Das entspricht einer Prämie von rund 64,4 % zum Schlusskurs vom 6. März 2026 und von 78,3 % zum volumengewichteten Dreimonatsdurchschnitt. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot ausdrücklich. Warburg Pincus hat sich bereits unwiderruflich rund 53 % der Stimmrechte gesichert – einschließlich Anteilen des Netfonds-Managements und des Gründers Karsten Dümmler – und behält sich vor, im Zuge einer Kapitalerhöhung weitere Aktien bis zu insgesamt 9,9 % des Grundkapitals zu zeichnen.

Kern des Deals ist die Bildung einer privaten Eigentümerstruktur, in der Netfonds mit der blau direkt Gruppe zusammengeführt wird. Unter dem Dach von Warburg Pincus entsteht nach Unternehmensangaben ein führender Anbieter von Software- und Infrastrukturdienstleistungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister mit kombiniertem Umsatz von über 550 Mio. Euro und etwa 600 Beschäftigten. Netfonds bringt seine Investment- und Regulierungs-Expertise sowie die Plattform finfire ein; blau direkt steuert langjährige Automatisierungskompetenz und Versicherungsprozesse bei. Beide Unternehmen betonen kulturelle Nähe, die Zusammenarbeit bereits bei dem Vergleichsrechner „comparit“ sowie die Absicht, KI-Anwendungen und Automatisierung voranzutreiben, um die Marktposition zu stärken.