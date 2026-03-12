Riesige Prämie: Warburg Pincus bietet 78,25€ pro Netfonds-Aktie
Die Netfonds AG hat mit dem Private-Equity-Investor Warburg Pincus ein verbindliches Investment Agreement geschlossen. Warburg Pincus will ein öffentliches Barangebot zum Erwerb sämtlicher nicht von ihm gehaltener Netfonds-Aktien zu 78,25 Euro je Aktie abgeben. Das entspricht einer Prämie von rund 64,4 % zum Schlusskurs vom 6. März 2026 und von 78,3 % zum volumengewichteten Dreimonatsdurchschnitt. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot ausdrücklich. Warburg Pincus hat sich bereits unwiderruflich rund 53 % der Stimmrechte gesichert – einschließlich Anteilen des Netfonds-Managements und des Gründers Karsten Dümmler – und behält sich vor, im Zuge einer Kapitalerhöhung weitere Aktien bis zu insgesamt 9,9 % des Grundkapitals zu zeichnen.
Kern des Deals ist die Bildung einer privaten Eigentümerstruktur, in der Netfonds mit der blau direkt Gruppe zusammengeführt wird. Unter dem Dach von Warburg Pincus entsteht nach Unternehmensangaben ein führender Anbieter von Software- und Infrastrukturdienstleistungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister mit kombiniertem Umsatz von über 550 Mio. Euro und etwa 600 Beschäftigten. Netfonds bringt seine Investment- und Regulierungs-Expertise sowie die Plattform finfire ein; blau direkt steuert langjährige Automatisierungskompetenz und Versicherungsprozesse bei. Beide Unternehmen betonen kulturelle Nähe, die Zusammenarbeit bereits bei dem Vergleichsrechner „comparit“ sowie die Absicht, KI-Anwendungen und Automatisierung voranzutreiben, um die Marktposition zu stärken.
Praktische Eckdaten: Die Angebotsunterlage wurde veröffentlicht; die sechs Wochen dauernde Annahmefrist läuft bis zum 20. April 2026. Das Angebot unterliegt marktüblichen Bedingungen wie kartellrechtlichen Freigaben und Genehmigungen in relevanten Inhaberkontrollverfahren, es ist nicht an eine Mindestannahmeschwelle gebunden. Ziel ist ein anschließendes Delisting der Netfonds-Aktie vom Freiverkehr; ein gesondertes Delisting-Angebot sei nicht erforderlich. Da die Aktien nicht an einem organisierten Markt im Sinne des WpÜG zugelassen sind, findet das WpÜG keine Anwendung.
Berater: Warburg Pincus wird von Kirkland & Ellis sowie Jefferies begleitet; Netfonds berät GÖRG. Research-Häuser reagieren: Montega hat das Rating auf „Verkaufen“ gesetzt und das Kursziel auf 78,25 Euro angehoben; Begründung ist die attraktive einmalige Prämie und die eingeschränkte Handelbarkeit nach einem Delisting, weshalb eine Annahme des Angebots empfohlen wird. Für Aktionäre steht damit kurzfristig ein lukrativer Ausstiegspreis zur Verfügung; langfristige Auswirkungen auf Marktstruktur und Wettbewerbsrelationen im Sektor werden von Regulierungsprüfungen abhängig sein.
Die Netfonds Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 79,25EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.