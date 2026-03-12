    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTZ vor Bilanz-Check: Großinvestoren justieren Stimmrechtsanteile

    DEUTZ vor Bilanz-Check: Großinvestoren justieren Stimmrechtsanteile
    Foto: DEUTZ AG

    DEUTZ legt Jahresfinanzbericht fest, Großinvestoren justieren Stimmrechtsanteile

    Die DEUTZ AG hat den Veröffentlichungstermin ihres Konzern-Jahresfinanzberichts bekanntgegeben: Die Berichte in deutscher und englischer Sprache werden am 26. März 2026 auf den IR-Seiten des Unternehmens veröffentlicht. Damit beginnt für Investoren die Phase intensiver Analyse der Jahreszahlen, die Aufschluss über Umsatz-, Ergebnis- und Bilanzentwicklung des Motorenherstellers geben sollen.

    Parallel zu dieser Bekanntmachung registriert das Unternehmen mehrere Stimmrechtsmitteilungen großer Vermögensverwalter, die in den ersten Märztagen 2026 Veränderungen in ihren Anteilen an DEUTZ meldeten. Die Meldepflichten nach dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) dokumentieren zwar keine Änderungen in der Unternehmensführung, sind aber relevant für das Marktbild und die Wahrnehmung institutioneller Investoren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!
    Long
    9,95€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    11,17€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 13,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Goldman Sachs meldete mehrfach leichte Schwankungen: In Meldungen vom 2., 5. und 9. März 2026 weist die The Goldman Sachs Group, Inc. einen direkten Anteil an Stimmrechten von rund 2,98–3,07 Prozent aus. Hinzu kommen Instrumente wie „Right To Recall“, „Right Of Use“ sowie ein Swap mit Laufzeit bis 2036, deren aufsummierter Anteil zwischen 1,15 und 1,30 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich für Goldman Sachs damit ein gewichteter Gesamtanteil von ungefähr 4,28–4,32 Prozent der Stimmrechte. Diese Struktur aus direkten Aktienpositionen und aufbereitenden Derivaten ist typisch für Großbanken und Asset Manager, die Kundenengagements und Eigenpositionen kombinieren.

    BlackRock berichtete am 4. März 2026, seinen direkten Stimmrechtsanteil auf 2,82 Prozent reduziert zu haben; zuvor hatte der Vermögensverwalter 3,07 Prozent gemeldet. Instrumente spielen bei BlackRock nur eine untergeordnete Rolle (Contract for Difference mit 1.905 zugerechneten Stimmrechten, 0,001 Prozent). Die Reduktion unter die Drei-Prozent-Schwelle bedeutet formal, dass BlackRock derzeit nicht als Meldepflichtiger oberhalb der üblichen Anteilsschwelle geführt wird.

    Insgesamt bleibt die Aktionärsstruktur von DEUTZ unverändert ohne einen dominanten Aktionär: Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Stimmrechte beläuft sich in den Meldungen auf 152.638.105. Die jüngsten Anpassungen spiegeln taktische Allokationen großer Investmenthäuser wider, ohne unmittelbare Kontrollverschiebungen. Für Aktionäre und Analysten bleiben die anstehenden Jahresberichte vom 26. März das zentrale Ereignis, um operative Performance, Strategie und Dividendenperspektive zu bewerten.



    Deutz

    -1,49 %
    -8,32 %
    -6,29 %
    +23,17 %
    +94,66 %
    +84,32 %
    +68,74 %
    +216,58 %
    -42,73 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 10,55EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTZ vor Bilanz-Check: Großinvestoren justieren Stimmrechtsanteile DEUTZ legt Jahresfinanzbericht fest, Großinvestoren justieren Stimmrechtsanteile Die DEUTZ AG hat den Veröffentlichungstermin ihres Konzern-Jahresfinanzberichts bekanntgegeben: Die Berichte in deutscher und englischer Sprache werden am 26. März 2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     