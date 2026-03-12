    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    Ölschock und BVK-Skandal treiben Dax an den Rand – Anleger nervös

    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    Die frühen Handelsindika­tionen am deutschen Aktienmarkt spiegeln weiter Unsicherheit wider: Nach starken Schwankungen in den vergangenen Tagen kann der Dax seine Erholungstendenzen zwar größtenteils halten, aber nicht nachhaltig ausbauen. Brokerangaben von IG zeigten Indikationen zwischen rund 23.300 und 23.969 Punkten in den Vormittagsstunden – damit liegt der deutsche Leitindex weiter nahe dem jüngsten Zwischen­tief von 22.927 Punkten, dem tiefsten Stand seit Mai 2025. Asiens Märkte präsentierten sich überwiegend freundlich, während die US-Börsen zuletzt kaum klare Richtung zeigten.

    Treiber der Börsennervosität bleibt der Energiemarkt: Der Iran-Konflikt und daraus resultierende Versorgungssorgen haben Ölpreise in kurzer Folge extrem bewegt. Brent-Notierungen kletterten zeitweise auf fast 120 Dollar je Fass, sanken danach unter 90 Dollar und notierten zuletzt wieder bei etwa 100 Dollar. Solche Ausschläge beeinflussen unmittelbar Wachstumserwartungen und Inflation – eine Abschätzung der RBC-Analystin Anke Reingen zufolge würde ein Ölpreisplus von 15 Dollar je Barrel den Verbraucherpreisindex der Eurozone um etwa 0,3 Prozentpunkte nach oben treiben. Die Internationale Energieagentur (IEA) prüft nach Berichten des Wall Street Journal offenbar eine historische Freigabe von Ölreserven, um die Markt­turbulenzen zu dämpfen; das potenzielle Eingreifen unterstreicht die Systemrelevanz der aktuellen Förder- und Transportrisiken im Golf.

    Anleger reagieren sensibel: Kurzfristige Schocks führten zu Panikmomenten, doch stiegen manche Marktteilnehmer wieder ein, sobald sich die Lage leicht entspannte oder Signale für eine mögliche Deeskalation auftauchten. Kommentatoren verweisen auf schnelle Sentiment‑Reversals und auf „Frontruns“ in Erwartung eines baldigen Kriegsendes.

    Neben geopolitischen Risiken rücken auch partei‑ und regionalbezogene Finanzprobleme in den Fokus: Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) musste Abschreibungen in Höhe von 163 Millionen Euro auf US‑Immobilien vornehmen und benennt weitere Risiken von 690 Millionen Euro. Gegenstand sind US‑Investitionen von 1,6 Milliarden Euro innerhalb eines Gesamtvermögens von 122 Milliarden Euro. Verunsicherte Versicherte fordern nun eine unabhängige Sonderprüfung; Juristen signalisieren rechtliche Schritte. Die BVK sichert die Altersversorgung von rund 2,7 Millionen Menschen in Bayern und steht damit im Fokus großer volkswirtschaftlicher Aufmerksamkeit.

    Kurzum: Die Kombination aus geopolitischem Ölrisiko und lokalen Finanzskandalen sorgt für volatile Märkte. Solange Klarheit über die Lage im Nahen Osten und über die Schadensausmaße bei institutionellen Investoren fehlt, bleiben Anleger nervös und saisonale Erholungen fragil.



    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 23.397PKT auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



