Ölschock und BVK-Skandal treiben Dax an den Rand – Anleger nervös

Die frühen Handelsindika­tionen am deutschen Aktienmarkt spiegeln weiter Unsicherheit wider: Nach starken Schwankungen in den vergangenen Tagen kann der Dax seine Erholungstendenzen zwar größtenteils halten, aber nicht nachhaltig ausbauen. Brokerangaben von IG zeigten Indikationen zwischen rund 23.300 und 23.969 Punkten in den Vormittagsstunden – damit liegt der deutsche Leitindex weiter nahe dem jüngsten Zwischen­tief von 22.927 Punkten, dem tiefsten Stand seit Mai 2025. Asiens Märkte präsentierten sich überwiegend freundlich, während die US-Börsen zuletzt kaum klare Richtung zeigten.

Treiber der Börsennervosität bleibt der Energiemarkt: Der Iran-Konflikt und daraus resultierende Versorgungssorgen haben Ölpreise in kurzer Folge extrem bewegt. Brent-Notierungen kletterten zeitweise auf fast 120 Dollar je Fass, sanken danach unter 90 Dollar und notierten zuletzt wieder bei etwa 100 Dollar. Solche Ausschläge beeinflussen unmittelbar Wachstumserwartungen und Inflation – eine Abschätzung der RBC-Analystin Anke Reingen zufolge würde ein Ölpreisplus von 15 Dollar je Barrel den Verbraucherpreisindex der Eurozone um etwa 0,3 Prozentpunkte nach oben treiben. Die Internationale Energieagentur (IEA) prüft nach Berichten des Wall Street Journal offenbar eine historische Freigabe von Ölreserven, um die Markt­turbulenzen zu dämpfen; das potenzielle Eingreifen unterstreicht die Systemrelevanz der aktuellen Förder- und Transportrisiken im Golf.