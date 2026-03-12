    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    Deutsche Bank: Rückkäufe, BGH‑Urteil & Großaktionär 3,47% – Kurschance?

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank hat mehrere für Investoren relevante Nachrichten veröffentlicht: Zum einen läuft das seit Ende Februar aufgelegte Aktienrückkaufprogramm planmäßig. In der zweiten Zwischenmeldung der Bank für den Zeitraum 2. bis 6. März 2026 wurden insgesamt 4.397.365 Aktien erworben; kumuliert seit Programmstart (26. Februar) belaufen sich die Rückkäufe auf 5.889.836 Stück. Tägliche Erwerbe reichten von 180.000 bis 1.249.633 Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse bewegten sich zwischen 27,13 und 29,11 Euro. Die Käufe erfolgen über eine beauftragte Wertpapierhandelsbank über Xetra sowie gegebenenfalls über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis; Detailangaben sind im Investor‑Relations‑Bereich der Bank veröffentlicht. Die Rückkäufe reduzieren die frei handelbare Aktienanzahl und stärken kurzfristig Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie, ohne unmittelbare Auswirkung auf die Kapitalausstattung, solange sie innerhalb der kommunizierten Programme verbleiben.

    Parallel gaben Gerichtsurteile und Kapitalmarktkommentare zusätzlichen Auftrieb: Der Bundesgerichtshof hat den jahrelangen Entschädigungsstreit ehemaliger Postbank‑Aktionäre gegen die Deutsche Bank endgültig beendet, indem er eine Nichtzulassungsbeschwerde der Bank zurückwies und damit ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln bestätigte. Die Kläger hatten höhere Ausgleichszahlungen verlangt; die Bank benennt verbleibende Zahlungsverpflichtungen nach OLG‑Entscheid und anderen Ansprüchen mit rund 112 Millionen Euro inklusive Zinsen, die durch Rückstellungen gedeckt seien. Das Management betont, dass durch Vergleichsvereinbarungen Risiken bereits maßgeblich reduziert wurden und das BGH‑Urteil keine Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2025 oder das laufende Jahr habe.

    Analystenstimme: Barclays hält an der Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro fest. Die Bank sieht jüngste Kursverluste europäischer Titel eher als Ausdruck temporärer Risikoaversion denn als widerspiegelnde fundamentale Schwäche bei der Deutschen Bank.

    Schließlich zeigt eine Stimmrechtsmitteilung, dass Supreme Universal Holdings Limited, verbunden mit H. H. Sheikh Hamad bin Khalifa al‑Thani, per 4. März 2026 eine Gesamtbeteiligung von 3,47 Prozent meldete (2,70 Prozent direkt, 0,77 Prozent aus Instrumenten). Die Position ist durch Equity‑Collar‑Geschäfte und Aktienleihe teilweise besichert, was Einfluss auf Stimmrechtsausübung und Transparenz haben kann. Insgesamt verschafft die Nachrichtenlage klare Signale zu Kapitalverwendung, Rechtsrisiken und Aktionärsstruktur.

    Marktteilnehmer werten das Zusammenspiel aus Rückkäufen, abgeschlossenen Rechtsstreitigkeiten und positiver Analysteneinschätzung typischerweise als Stabilitätszeichen. Rückkäufe können kurzfristig Kurspotenzial freisetzen, abhängig von Umfang und Tempo der Käufe sowie von der verbleibenden Free‑Float‑Größe. Die Meldung zu Supreme Universal unterstreicht, dass größere Anteilseigner weiterhin strategische Instrumente wie Equity‑Collars und Leihgeschäfte nutzen, um Markt‑ und Bilanzwirkungen zu steuern; das kann Transparenzfragen aufwerfen und die tatsächliche Stimmrechtsausübung temporär beeinträchtigen. Für Anleger bleiben daher Volumen‑und Zeitplan der Rückkäufe sowie weitere juristische oder regulatorische Entwicklungen als Beobachtungsfelder wichtig. Kurzfristig könnte dies zu erhöhter Marktvolatilität an Börsen führen.



    Deutsche Bank

    -0,97 %
    -5,48 %
    -14,68 %
    -17,71 %
    +27,06 %
    +147,34 %
    +156,38 %
    +63,28 %
    -0,27 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 26,91EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener Wert
