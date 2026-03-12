Lanxess rutscht unter Investment-Grade nach geplatztem 1,2‑Mrd.-Deal

Analysten hatten einen solchen Schritt antizipiert: Schon vor der Mitteilung hatte Christian Bell von der UBS darauf hingewiesen, dass ein Verlust des Investment-Grade-Ratings möglich sei. Für das hoch verschuldete Unternehmen drohen damit höhere Finanzierungskosten, weil Kredite und Anleihen nun tendenziell teurer werden und ein Teil der Anlegergruppen verloren gehen könnte. Moody’s sieht in der verpassten Barmittelzuführung eine Verschlechterung der finanziellen Flexibilität und der Verschuldungskennzahlen.

Die Ratingagentur Moody’s hat die Kreditwürdigkeit des Kölner Chemiekonzerns Lanxess von „Baa3“ auf „Ba1“ herabgestuft und damit den Status „Investment Grade“ aberkannt. Die Entscheidung fiel nur wenige Tage, nachdem Lanxess überraschend nicht wie geplant rund 41 Prozent seiner Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen Envalior an den Finanzinvestor Advent veräußern konnte. Aus dem Verkauf sollten ursprünglich etwa 1,2 Milliarden Euro Erlös noch in diesem Jahr fließen; Advent berief sich jedoch auf einen Finanzierungsvorbehalt und zog das geplante Closing zurück. Stattdessen bleiben Kaufrechte bestehen, die erst 2027 und 2028 ausgeübt werden können.

Lanxess versucht jedoch, die Auswirkungen kleinzureden: Das Unternehmen erklärte, die Rückzahlung einer im Oktober fälligen Anleihe sei gesichert. Zudem verfüge Lanxess über ungezogene, fest zugesagte Kreditlinien in Höhe von 1,35 Milliarden Euro. Wichtiger Punkt für die kurzfristige Stabilität: Diese Finanzierungsinstrumente seien nicht an Financial Covenants gebunden, weshalb keine unmittelbaren covenant-bedingten Restriktionen zu erwarten seien. Nach Unternehmensangaben würden sich die bestehenden Finanzierungskosten durch die Abstufung nur „sehr begrenzt“ erhöhen — konkret um etwa eine Million Euro pro Jahr in Form höherer Bereitstellungszinsen.

Dennoch bleibt die strategische Aufgabe groß: Ohne den erwarteten Verkaufserlös verschiebt sich die Bilanzbereinigung, und Lanxess muss seine Schulden weiter reduzieren, um frühestmöglich wieder Investment-Grade-Kennzahlen zu erreichen. Optionen sind die Aktivierung weiterer Portfolioverkäufe, Beschleunigung des Deleveragings durch operative Maßnahmen oder Verhandlungen mit Investoren zur Wiederaufnahme des Deals zu veränderten Konditionen. Auch in der Anlegerkommunikation gilt es, Vertrauen zurückzugewinnen: Marktkommentare zufolge hat die Aktie bereits stark korrigiert, und verschiedene Research-Häuser sehen sowohl Chancen für eine Erholung als auch substantielle Risiken.

Fazit: Die Moody’s-Abstufung spiegelt die kurzfristige finanzielle Schwäche nach dem geplatzten Verkauf wider, verschärft aber zugleich den Druck auf das Management, zügig glaubwürdige Schritte zur Schuldenreduktion und Stärkung der Liquidität vorzulegen.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.