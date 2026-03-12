    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lanxess rutscht unter Investment-Grade nach geplatztem 1,2‑Mrd.-Deal

    Lanxess rutscht unter Investment-Grade nach geplatztem 1,2‑Mrd.-Deal
    Foto: LANXESS

    Moody’s stuft Lanxess nach gescheitertem Anteilsverkauf unter Investment Grade

    Die Ratingagentur Moody’s hat die Kreditwürdigkeit des Kölner Chemiekonzerns Lanxess von „Baa3“ auf „Ba1“ herabgestuft und damit den Status „Investment Grade“ aberkannt. Die Entscheidung fiel nur wenige Tage, nachdem Lanxess überraschend nicht wie geplant rund 41 Prozent seiner Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen Envalior an den Finanzinvestor Advent veräußern konnte. Aus dem Verkauf sollten ursprünglich etwa 1,2 Milliarden Euro Erlös noch in diesem Jahr fließen; Advent berief sich jedoch auf einen Finanzierungsvorbehalt und zog das geplante Closing zurück. Stattdessen bleiben Kaufrechte bestehen, die erst 2027 und 2028 ausgeübt werden können.

    Analysten hatten einen solchen Schritt antizipiert: Schon vor der Mitteilung hatte Christian Bell von der UBS darauf hingewiesen, dass ein Verlust des Investment-Grade-Ratings möglich sei. Für das hoch verschuldete Unternehmen drohen damit höhere Finanzierungskosten, weil Kredite und Anleihen nun tendenziell teurer werden und ein Teil der Anlegergruppen verloren gehen könnte. Moody’s sieht in der verpassten Barmittelzuführung eine Verschlechterung der finanziellen Flexibilität und der Verschuldungskennzahlen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lanxess AG!
    Long
    12,63€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 10,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    14,50€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 10,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lanxess versucht jedoch, die Auswirkungen kleinzureden: Das Unternehmen erklärte, die Rückzahlung einer im Oktober fälligen Anleihe sei gesichert. Zudem verfüge Lanxess über ungezogene, fest zugesagte Kreditlinien in Höhe von 1,35 Milliarden Euro. Wichtiger Punkt für die kurzfristige Stabilität: Diese Finanzierungsinstrumente seien nicht an Financial Covenants gebunden, weshalb keine unmittelbaren covenant-bedingten Restriktionen zu erwarten seien. Nach Unternehmensangaben würden sich die bestehenden Finanzierungskosten durch die Abstufung nur „sehr begrenzt“ erhöhen — konkret um etwa eine Million Euro pro Jahr in Form höherer Bereitstellungszinsen.

    Dennoch bleibt die strategische Aufgabe groß: Ohne den erwarteten Verkaufserlös verschiebt sich die Bilanzbereinigung, und Lanxess muss seine Schulden weiter reduzieren, um frühestmöglich wieder Investment-Grade-Kennzahlen zu erreichen. Optionen sind die Aktivierung weiterer Portfolioverkäufe, Beschleunigung des Deleveragings durch operative Maßnahmen oder Verhandlungen mit Investoren zur Wiederaufnahme des Deals zu veränderten Konditionen. Auch in der Anlegerkommunikation gilt es, Vertrauen zurückzugewinnen: Marktkommentare zufolge hat die Aktie bereits stark korrigiert, und verschiedene Research-Häuser sehen sowohl Chancen für eine Erholung als auch substantielle Risiken.

    Fazit: Die Moody’s-Abstufung spiegelt die kurzfristige finanzielle Schwäche nach dem geplatzten Verkauf wider, verschärft aber zugleich den Druck auf das Management, zügig glaubwürdige Schritte zur Schuldenreduktion und Stärkung der Liquidität vorzulegen.



    Lanxess

    -1,89 %
    -20,01 %
    -36,81 %
    -22,80 %
    -56,68 %
    -67,65 %
    -78,89 %
    -67,64 %
    -8,10 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lanxess rutscht unter Investment-Grade nach geplatztem 1,2‑Mrd.-Deal Moody’s stuft Lanxess nach gescheitertem Anteilsverkauf unter Investment Grade Die Ratingagentur Moody’s hat die Kreditwürdigkeit des Kölner Chemiekonzerns Lanxess von „Baa3“ auf „Ba1“ herabgestuft und damit den Status „Investment Grade“ aberkannt. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     