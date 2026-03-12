Oracle katapultiert durch KI: Umsatz +22%, Aktie springt nachbörslich +10%

Die Börse reagierte prompt: Nachbörslich zog die Aktie deutlich an und notierte im vorbörslichen Handel teils rund zehn Prozent höher. Damit stabilisiert sich der Kurs nach dem scharfen Einbruch von rund 60 Prozent seit dem Rekordhoch im September, als Investoren Zweifel äußerten, ob die enormen Ausgaben für Rechenzentren jemals gerechtfertigt würden.

Oracle hat im dritten Geschäftsquartal klare Signale geliefert, dass die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur nicht nur strategisch plausibel sind, sondern sich bereits in kräftigem Umsatzwachstum niederschlagen. Die Cloud-Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar; das Cloud-Infrastrukturgeschäft legte sogar um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar zu. Insgesamt kletterte der Konzernumsatz um 22 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar, der Nettogewinn auf knapp 3,7 Milliarden Dollar nach 2,94 Milliarden im Vorjahr.

Analysten sehen die Zahlen als Bestätigung der Strategie. Jefferies beließ Oracle auf „Buy“ mit einem Kursziel von 320 US-Dollar und wertete die Quartalszahlen als klaren Beleg dafür, dass sich die KI-Infrastrukturstrategie in dauerhafte Aufträge und Erlöse übersetzt. Auch JPMorgan hob die Einstufung auf „Overweight“ an und sprach von einem überzeugenden Wachstumsschub. Goldman Sachs erklärte, die Aussichten für die Infrastruktursparte hätten sich verbessert.

Wesentlich für die positive Bewertung ist der sprunghafte Anstieg des Auftragsbestands, den Oracle mit 553 Milliarden Dollar beziffert — mehr als viermal so hoch wie ein Jahr zuvor. Im Quartal wuchs dieser Bestand dem Unternehmen zufolge um 29 Milliarden Dollar, überwiegend durch Großverträge für KI-Technik. Oracle betont, hierfür keine zusätzlichen Schulden aufnehmen zu müssen: Viele Verträge seien durch Vorauszahlungen abgesichert oder Kunden würden eigene KI-GPUs mitbringen.

Strategisch bedeutsam bleibt die Zusammenarbeit mit OpenAI, die Oracle in ein groß angelegtes Infrastrukturprojekt für KI einbindet. Der weitgehend von Gründer Larry Ellison kontrollierte Konzern demonstriert damit, wie Softwareanbieter durch gezielte Infrastrukturinvestitionen in das Herz der KI-Wertschöpfung vordringen können.

Trotz der positiven Entwicklung bleiben Risiken: Hohe Vorleistungen, intensiver Wettbewerb in Cloud- und KI-Infrastruktur sowie die Frage, wie nachhaltig die Aufträge sind, erfordern Beobachtung. Für Anleger jedoch verbessert sich nach den jüngsten Kursverlusten das Chance-Risiko-Profil, wie die Analystenreaktionen zeigen. Oracle steht damit an einem Punkt, an dem sich Investitionswille und Markterfolg erstmals deutlich decken könnten — die nächste Herausforderung wird sein, dieses Momentum in stabile Margen und nachhaltiges Wachstum zu verwandeln.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,18 % und einem Kurs von 163,1EUR auf NYSE (12. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.