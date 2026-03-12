    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Union Investment knackt 5%-Schwelle bei Ströer – Berenberg kürzt Ziel €52

    Union Investment knackt 5%-Schwelle bei Ströer – Berenberg kürzt Ziel €52
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Union Investment hat bei Ströer eine meldepflichtige Schwellenberührung gemeldet: Am 6. März 2026 überschritt die Fondsgesellschaft die 5‑Prozent‑Marke an Stimmrechten der Ströer SE & Co. KGaA, wie aus einer am 11. März veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 WpHG hervorgeht. Die Mitteilung, übermittelt über den Dienst EQS News, bezieht sich auf das Basispapier ISIN DE0007493991; die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Ströer wird mit 55.848.313 angegeben.

    Konkret hält Union Investment keine direkten Stammaktien, sondern 1.457.812 Stimmrechte, die ihm zugerechnet werden (2,61 Prozent). Zusätzlich verfügt die Gesellschaft über instrumentelle Positionen in Höhe von insgesamt 1.534.694 Stimmrechten (2,75 Prozent). Diese Instrumente setzen sich zusammen aus einer Wertpapierleihe (104.694 Stimmen, 0,19 Prozent), Call‑Optionen (930.000 Stimmen, 1,67 Prozent) sowie Put‑Optionen mit physischer Abwicklung (500.000 Stimmen, 0,90 Prozent). Damit ergibt sich eine kombinierte Beteiligung von 5,36 Prozent an den Stimmrechten von Ströer. Union Investment weist in der Mitteilung darauf hin, dass sie weder von einem Dritten beherrscht wird noch selbst andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an Ströer halten oder zugerechnet bekommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!
    Short
    34,35€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 12,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    30,02€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Meldung ist bedeutsam, weil das Überschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle in vielen europäischen Märkten erhöhte Aufmerksamkeit erzeugt: Solche Beteiligungen können Einfluss auf die Wahrnehmung von Governance‑Strukturen und auf Abstimmungsmehrheiten bei Hauptversammlungen haben, auch wenn es sich hier überwiegend um zugerechnete und instrumentelle Positionen handelt.

    Zeitgleich sorgt eine Analystenstudie der Privatbank Berenberg für weitere Börsenbeobachtungspunkte: Berenberg senkte das Kursziel für Ströer von 69 auf 52 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Buy“. Als Begründung nennt Analystin Anna Patrice einen überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns für 2026 sowie konservativere Annahmen für die Folgejahre, weshalb die Prognosen nach unten angepasst wurden. Trotz der Reduktion des Kursziels sieht Berenberg weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial: Die Aktie hätte laut der Studie noch mehr als 50 Prozent Spielraum bis zum neuen Ziel.

    In Summe signalisieren die Meldung von Union Investment und die Anpassung durch Berenberg ein Gemisch aus gesteigertem institutionellem Interesse und vorsichtigeren Ergebnis‑Erwartungen. Marktteilnehmer dürften künftig sowohl institutionelle Beteiligungsbewegungen als auch operative Kennziffern von Ströer enger beobachten.



    Stroeer

    -0,62 %
    -5,01 %
    -8,38 %
    -11,64 %
    -42,87 %
    -38,28 %
    -56,06 %
    -36,64 %
    +53,57 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 32,20EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Union Investment knackt 5%-Schwelle bei Ströer – Berenberg kürzt Ziel €52 Union Investment hat bei Ströer eine meldepflichtige Schwellenberührung gemeldet: Am 6. März 2026 überschritt die Fondsgesellschaft die 5‑Prozent‑Marke an Stimmrechten der Ströer SE & Co. KGaA, wie aus einer am 11. März veröffentlichten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     