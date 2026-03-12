Union Investment knackt 5%-Schwelle bei Ströer – Berenberg kürzt Ziel €52

Konkret hält Union Investment keine direkten Stammaktien, sondern 1.457.812 Stimmrechte, die ihm zugerechnet werden (2,61 Prozent). Zusätzlich verfügt die Gesellschaft über instrumentelle Positionen in Höhe von insgesamt 1.534.694 Stimmrechten (2,75 Prozent). Diese Instrumente setzen sich zusammen aus einer Wertpapierleihe (104.694 Stimmen, 0,19 Prozent), Call‑Optionen (930.000 Stimmen, 1,67 Prozent) sowie Put‑Optionen mit physischer Abwicklung (500.000 Stimmen, 0,90 Prozent). Damit ergibt sich eine kombinierte Beteiligung von 5,36 Prozent an den Stimmrechten von Ströer. Union Investment weist in der Mitteilung darauf hin, dass sie weder von einem Dritten beherrscht wird noch selbst andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an Ströer halten oder zugerechnet bekommen.

Union Investment hat bei Ströer eine meldepflichtige Schwellenberührung gemeldet: Am 6. März 2026 überschritt die Fondsgesellschaft die 5‑Prozent‑Marke an Stimmrechten der Ströer SE & Co. KGaA, wie aus einer am 11. März veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 WpHG hervorgeht. Die Mitteilung, übermittelt über den Dienst EQS News, bezieht sich auf das Basispapier ISIN DE0007493991; die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Ströer wird mit 55.848.313 angegeben.

Die Meldung ist bedeutsam, weil das Überschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle in vielen europäischen Märkten erhöhte Aufmerksamkeit erzeugt: Solche Beteiligungen können Einfluss auf die Wahrnehmung von Governance‑Strukturen und auf Abstimmungsmehrheiten bei Hauptversammlungen haben, auch wenn es sich hier überwiegend um zugerechnete und instrumentelle Positionen handelt.

Zeitgleich sorgt eine Analystenstudie der Privatbank Berenberg für weitere Börsenbeobachtungspunkte: Berenberg senkte das Kursziel für Ströer von 69 auf 52 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Buy“. Als Begründung nennt Analystin Anna Patrice einen überraschend schwachen Ausblick des Werbekonzerns für 2026 sowie konservativere Annahmen für die Folgejahre, weshalb die Prognosen nach unten angepasst wurden. Trotz der Reduktion des Kursziels sieht Berenberg weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial: Die Aktie hätte laut der Studie noch mehr als 50 Prozent Spielraum bis zum neuen Ziel.

In Summe signalisieren die Meldung von Union Investment und die Anpassung durch Berenberg ein Gemisch aus gesteigertem institutionellem Interesse und vorsichtigeren Ergebnis‑Erwartungen. Marktteilnehmer dürften künftig sowohl institutionelle Beteiligungsbewegungen als auch operative Kennziffern von Ströer enger beobachten.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 32,20EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.