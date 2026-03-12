    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    Commerzbank beendet 524 Mio. Aktienrückkauf – Gesamt-Rückzahlung 2,7 Mrd.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Commerzbank hat ihren jüngsten Aktienrückkauf erfolgreich abgeschlossen und damit ein weiteres Kapitalrückgabe-Paket für das Geschäftsjahr 2025 umgesetzt. Das am 12. Februar gestartete Programm lief bis zum 9. März 2026 und umfasste Rückkäufe im Volumen von 524 Mio. Euro. Insgesamt erwarb die Bank 15.676.410 eigene Aktien (ISIN DE000CBK1001) zu einem durchschnittlichen Preis von rund 33,45 Euro je Stück, was 1,39 Prozent des Grundkapitals entspricht. Die Wertpapiere wurden über Xetra und mehrere multilaterale Handelssysteme durch ein externes Institut angekauft; die Commerzbank plant, die erworbenen Aktien später einzuziehen.

    Vorstandschefin Bettina Orlopp bezeichnete den Abschluss als „wichtigen Meilenstein“ der Kapitalrückgabe für 2025. Gemeinsam mit einem bereits im Dezember realisierten Rückkauf summieren sich die Rückflüsse an Aktionäre auf bislang 1,5 Mrd. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen den Aktionären eine Rekorddividende von 1,10 Euro je Aktie vor, was rund 1,2 Mrd. Euro entsprechen würde. Zusammen mit den Rückkäufen ergibt sich für 2025 eine geplante Kapitalrückgabe von insgesamt 2,7 Mrd. Euro, gleich 100 Prozent des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug von AT‑1‑Kuponzahlungen.

    Die Commerzbank bekräftigt mit ihrem Strategieprogramm „Momentum“ das Ziel, das Nettoergebnis in den kommenden Jahren zu erhöhen und die Ausschüttungsquote von 100 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses auch 2026 sowie für 2027 und 2028 beizubehalten. Damit signalisiert das Institut eine klare Aktionärsorientierung und Hoffnung auf nachhaltige Ergebnisverbesserung trotz bestehender Markt- und regulatorischer Risiken.

    Die Mitteilung enthält außerdem detaillierte Tagesaufstellungen der Rückkäufe zwischen dem 2. und 9. März, darunter tägliche Stückzahlen und Durchschnittspreise. Rechtlich weist die Bank auf übliche Forward‑Looking‑Hinweise hin: Zukünftige Ergebnisse hängen von Marktbedingungen, Risikoentwicklungen, der Umsetzung der Strategie und regulatorischen Faktoren ab, sodass Abweichungen möglich sind.

    Für Anleger bedeutet der Abschluss des Programms eine kurzfristige Entlastung beim Kapitalmanagement und ein positives Signal zur Gewinnverwendung. Entscheidend bleibt, ob operatives Wachstum und Kostendisziplin die Basis für die angekündigten, hohen Ausschüttungen dauerhaft sichern.

    Marktstrategisch fällt auf, dass die Commerzbank die Käufe in einer Phase moderater Kursvolatilität gestaffelt durchgeführt hat: Tagesdaten zeigen Durchschnittskurse zwischen etwa 33,52 Euro zu Beginn und 29,77 Euro am letzten Handelstag, was auf eine leicht fallende Preisentwicklung während des Programms hindeutet und die eingekaufte Stückzahl teilweise begünstigte. Analysten werden besonders beobachten, wie sich die Kapitalquoten nach dem Einzug der Aktien entwickeln und ob das Institut die angekündigten Ausschüttungsziele ohne zusätzliche Kapitalmaßnahmen erreicht. Kurzfristig dürfte der Rückkauf die EPS leicht stützen; langfristig hängt die Bewertung jedoch von nachhaltigem Gewinnwachstum und der Risikosteuerung ab. Die Hauptversammlung im Mai ist damit für Anleger weiterhin zentral, entscheidend.



    Commerzbank

    -0,98 %
    -2,66 %
    -10,14 %
    -12,07 %
    +37,05 %
    +169,58 %
    +471,45 %
    +266,00 %
    -66,13 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 31,13EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
