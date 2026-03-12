Zalando 2025: Starkes Wachstum, KI-Boost und 300 Mio. Aktienrückkauf

Treiber des Fortschritts ist eine konsequente Kombination aus M&A, Plattformstrategie und massiver KI‑Nutzung. Die Integration von ABOUT YOU zeigt erste, beschleunigte Synergien; Zalando peilt nun 100 Mio. Euro jährliche Effizienzgewinne bereits für 2028 an – ein Jahr früher als geplant. Operativ hebt das Unternehmen seine Wettbewerbsstellung durch breitere App‑Aufstellung (Zalando, ABOUT YOU, Lounge) und ein ausgedehntes B2B‑Ökosystem (ZEOS, SCAYLE, Tradebyte) hervor: B2B‑Umsatz wuchs 14,6 % auf 1,09 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT dort mehr als verdoppelte sich. Mit dem Gewinn des US‑Auftrags von Levi’s für SCAYLE markiert Zalando einen wichtigen Schritt in den attraktiven SaaS‑Markt Nordamerikas.

Zalando hat 2025 deutlich an Fahrt gewonnen und liefert der Börse ein konzentriertes Signal: Wachstum, Profitabilität und Kapitalrückführung. Die Kennzahlen im Überblick sind überzeugend – das Konzern-GMV stieg um 14,7 % auf 17,6 Mrd. Euro, der Umsatz kletterte um 16,8 % auf 12,35 Mrd. Euro und das bereinigte EBIT legte um 15,6 % auf 590,7 Mio. Euro zu. Die bereinigte EBIT‑Marge blieb auf Konzernebene stabil bei 4,8 %, das reine Zalando-Geschäft erzielte jedoch eine höhere Marge von 5,3 %. Aktive Kund*innen erreichten mit 62 Mio. einen Rekordstand.

Zugleich investiert Zalando massiv in KI‑gestützte Effizienz: KI‑generierte Produktinhalte wurden binnen Jahresfrist von nahezu null auf 90 % hochgefahren, Kampagnenlaufzeiten sanken drastisch, die Logistikverbesserungen erhöhten Lieferversprechen um 22 Prozentpunkte. Personalisierung wirkt: Artikel im Warenkorb stiegen um 13 %, größenbedingte Retouren sollen dank datenbasierter Größenempfehlungen um mehr als 8 % sinken. Der Zalando Assistant erreicht inzwischen sechs Millionen Nutzer*innen und eröffnet neue, dialogorientierte Verkaufskanäle.

Für 2026 setzt Zalando einen ambitionierten Ausblick: GMV- und Umsatzwachstum von 12–17 % sowie ein bereinigtes EBIT von 660–740 Mio. Euro. Die mittelfristigen Ziele für 2028 bleiben bestehen: CAGR von 8–13 % und eine bereinigte EBIT‑Marche von 6–8 %. Parallel zur Wachstumsfinanzierung kündigte das Management ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Mio. Euro (rund 5 % der Aktien) an; zurückgekaufte Papiere sollen eingezogen werden – ein starkes Signal für Vertrauen in die Cash‑Generierung.

Risiken bleiben: geopolitische Unsicherheiten (Nahost) bleiben in der Prognose unberücksichtigt, und der arbeitsrechtliche Konflikt um die geplante Standortschließung in Erfurt zeigt, dass Personal- und Reputationsfragen regulatorische Belastungen bringen können. Insgesamt aber präsentiert sich Zalando als technologiegetriebener, kapitaldisziplinierter Konzern auf dem Weg zu nachhaltiger Margenverbesserung.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,51 % und einem Kurs von 21,65EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.