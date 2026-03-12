Gabler-IPO: Volatil gestartet – Intraday-Hoch, Schluss unter 44€

Im Rahmen des IPO wurden insgesamt 3.018.750 Aktien platziert; das Angebot umfasste 1.050.000 neu ausgegebene Stücke, 1.575.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH sowie 393.750 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen auf rund 132,8 Millionen Euro; die Brutto-Netto-Prognose geht von etwa 40 Millionen Euro Nettoemissionserlös aus. Die Kapitalzufuhr soll vor allem die Bilanz stärken, organisches Wachstum beschleunigen, kleinere Akquisitionen ermöglichen sowie Vertriebs-, Produktions- und F&E-Kapazitäten ausbauen. Die Marktkapitalisierung lag zum Handelsstart bei ungefähr 290 Millionen Euro (bei 6,05 Mio. ausstehenden Aktien).

Die Gabler Group aus Lübeck hat ihr Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse mit gemischten Vorzeichen gegeben. Die Aktie startete am 9. März bei 47,20 Euro – 7,3 Prozent über dem Ausgabepreis von 44,00 Euro – und erreichte intraday ein Hoch von 49,50 Euro. Am Ende des Handelstags notierte der Kurs jedoch bei 43,80 Euro und damit leicht unter dem Platzierungspreis. Dieses Bild spiegelt die angespannte Marktstimmung für Spezialwerte wider: Nachfrage für die Platzierung war vorhanden, zugleich führten kurzfristige Gewinnmitnahmen und Unsicherheiten an den Märkten zu starker Volatilität.

Gabler positioniert sich als etablierter Anbieter von missionskritischen Unterwassertechnologien. Das Produktportfolio umfasst U-Boot-Ausfahrgeräte, Unterwasserkommunikation und -datenmanagement sowie Unterwasser-Energiespeicherlösungen – Bereiche, in denen das Unternehmen eigenen Angaben zufolge insbesondere mit verteidigungsbezogenen Lösungen den Großteil seines Umsatzes erzielt. Mit rund 240 Mitarbeitern beliefert die Gruppe mehr als 250 Kunden, darunter etwa 25 Marinen weltweit. Vorstand und Aufsichtsrat betonen die wachsende strategische Bedeutung des Unterwasserraums – Stichworte sind maritime Sicherheit, Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur und autonome Unterwassersysteme.

Finanzberater des Angebots waren Cantor Fitzgerald Ireland (Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner) sowie B. Metzler (Joint Bookrunner). Eigentümer bleibt die Possehl-Gruppe, die nach dem Börsengang mindestens eine Minderheitsbeteiligung halten will.

Fazit: Der IPO eröffnet Gabler den Zugang zu Kapital, um technologische Kapazitäten und internationale Vertriebsstrukturen auszubauen. Die schwankende Kursentwicklung am ersten Handelstag zeigt jedoch, dass Investoren kurzfristig zwischen Wachstumsstory und marktbedingten Risiken abwägen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt studieren und das spezifische Risikoprofil des Verteidigungs- und Spezialtechnikgeschäfts berücksichtigen.

Die Gabler Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 46,95EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.