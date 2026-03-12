    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    Zalando peilt weiteres Wachstum an - Aktienrückkauf angekündigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz 2025 +16,8% Ebit auf 591 Mio verbessert
    • Profit durch About You, Aktienrückkauf 300 Mio
    • Ausblick 2026: GMV/Erlös +12-17% Ebit 660-740M
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat 2025 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Das Unternehmen profitiere dabei auch von der Übernahmen von About You . Zudem kündigte das Management ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro an. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management optimistisch und will weiter wachsen und setzt dabei auch auf die Anwendung von KI. So soll das Bruttowarenvolumen (GMV) und der Erlös 2026 zwischen 12 und 17 Prozent zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte.

    Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) peilt der Konzern einen Anstieg auf 660 bis 740 Millionen Euro an. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Zalando bestätigte zudem seine mittelfristigen Ziele für 2028.

    Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 16,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro an. Beim Bruttowarenvolumen wurde ein Anstieg um 14,7 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich von rund 511 auf 591 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge blieb stabil bei 4,8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Zalando mit 213 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum mit 251 Millionen Euro./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 23.403 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +11,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +43,78 %/+66,98 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene Werte
