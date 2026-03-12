    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    Hannover Rück hebt Dividende noch stärker an als gedacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Dividende 2025: 12,50 € je Aktie angekündigt!!
    • Ausschüttungsquote ab sofort: 55% des Gewinns.
    • Rekordgewinn 2,64 Mrd €; Ziel 2026: ≥2,7 Mrd!!
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn 2025 eine noch höhere Dividende ausschütten. Je Aktie solle es 12,50 Euro geben, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag anlässlich seines Geschäftsberichts mit. Analysten hatten im Schnitt 11,92 Euro erwartet. Für 2024 hatte der Rückversicherer insgesamt 9 Euro ausgezahlt, damals noch aufgeteilt in eine reguläre und eine Sonderdividende.

    Nun brach die Hannover Rück mit ihrer langen Tradition, neben einer regulären Dividende fast in jedem Jahr eine Sonderdividende auszuschütten. Ab sofort sollen rund 55 Prozent des Konzerngewinns (nach IFRS) als Dividende an die Aktionäre gehen, wie die Konzernführung bereits im Herbst entschieden hatte.

    Im vergangenen Jahr fuhr die Hannover Rück trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien einen Rekordgewinn ein. Der Überschuss stieg um mehr als 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Konzern schon im Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mindestens 2,7 Milliarden Euro an, obwohl der Konzern im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar einen weiteren Preisrückgang hinnehmen musste./stw/jha/

    Hannover Rueck

    ISIN:DE0008402215WKN:840221

     

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 248,2 auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,63 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -7,72 %/+42,57 % bedeutet.




