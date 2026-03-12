Mercedes‑Vans: Flottenfokus, Elektro‑VLE und Aktienrückkäufe

Nach einem Absatzrekord von 447.800 Einheiten 2023 sank der Absatz 2024/25 wieder; 2025 wurden 359.136 Vans verkauft. Für 2026 rechnet Mercedes mit einem leichten Plus, mittelfristig strebt die Sparte wieder die früheren Absatzniveaus an, nannte aber keinen Zeithorizont. Die Umstellung auf Elektromobilität bleibt kundengetrieben: Vollelektrische Vans machten im letzten Jahr rund acht Prozent der Verkäufe aus (bei Pkw 9,3 Prozent). Mercedes bietet sowohl batterieelektrische als auch Verbrennermodelle an und will gewerbliche Kunden beim Wechsel etwa mit Ladeinfrastruktur im Depot unterstützen.

Die Vansparte der Mercedes‑Benz Group setzt nach rückläufigen Absatz- und Ergebniszahlen auf eine Rückbesinnung auf gewerbliche Kunden, um wieder Wachstum zu erzielen. Vans‑Chef Thomas Klein erklärte, die Strategie sei verschärft worden; Handwerker, Spediteure und Lieferdienste sollen künftig noch stärker im Mittelpunkt stehen. Gewerbliche Kunden machten rund 80 Prozent des Geschäfts aus, private Kunden etwa 20 Prozent. Zu den Kernmodellen zählen Sprinter und Vito, daneben bietet die Sparte mit V‑Klasse und Marco Polo Varianten für private Nutzung.

Operativ weist die Vansparte nach wie vor solide Kennzahlen auf, die bereinigte Umsatzrendite lag bei 10,2 Prozent, wenngleich deutlich unter den 14,6 Prozent des Vorjahres. Der Umsatz fiel 2025 um elf Prozent, das operative Ergebnis (EBIT) brach mehr als halbiert ein. Konzernweit verzeichnete Mercedes 2025 einen Gewinneinbruch um rund die Hälfte gegenüber dem ohnehin schwachen Vorjahr.

Zur Belebung der Nachfrage präsentierte Mercedes in Stuttgart den neuen elektrischen VLE, das erste Modell auf einer neuen Van‑Architektur. Der VLE bietet bis zu acht Sitzplätze und spricht sowohl Familien und Freizeitnutzer als auch exklusive Shuttle‑Anwendungen an; er soll neben weiteren Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung beitragen.

Parallel stärkt Mercedes die Kapitalstruktur und beteiligt Mitarbeiter: Im laufenden Rückkaufprogramm erwarb die Gruppe vom 2. bis 6. März 2026 insgesamt 752.340 Aktien; seit Beginn des Programms am 3. November 2025 wurden bislang 12.211.359 Aktien zurückgekauft. Für März ist zudem ein weiterer Rückkauf zur Deckung eines Belegschaftsaktienprogramms angekündigt (potenziell 4.310.215 Aktien, geschätzter Höchstbetrag rund EUR 236,1 Mio.). Die Transaktionen erfolgen nach EU‑Vorgaben.

Fazit: Fokus auf Flottenkunden, gezielte Elektrifizierungslösungen und Aktienrückkäufe sollen die Vansparte stabilisieren; Erfolg hängt von Nachfrageentwicklung, Ladeinfrastruktur und makroökonomischem Umfeld ab.

Analysten sehen in der Ausdifferenzierung Richtung gewerbliche Kunden eine sinnvolle Maßnahme zur Volumenstabilisierung, mahnen jedoch, dass Investitionen in Ladeinfrastruktur und attraktive Gesamtbetriebskosten entscheidend sind. Sollte die Nachfrage der Flottenbetreiber schwächeln oder die Elektrifizierung langsamer verlaufen, drohen weitere Margendruck und Verluste beim operativen Ergebnis; gleichzeitig bietet das Rückkaufprogramm Flexibilität bei der Kapitalallokation und könnte den Aktienkurs kurzfristig stützen bei stabiler Nachfrage.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 54,55EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.