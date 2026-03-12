    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh
    Vossloh sichert DB-Rahmenvertrag – Aufträge über 100 Mio. möglich

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh hat einen Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn (DB) über die Lieferung von Weichengroßteilen abgeschlossen, der für die Fahrweg-Infrastruktur des Konzerns strategische Bedeutung hat. Der auf drei Jahre ausgelegte Vertrag umfasst Lieferungen bis 2028 und sieht zwei Optionsjahre vor; je nach Abrufverhalten der DB könne das Gesamtvolumen über die mögliche Laufzeit von bis zu fünf Jahren deutlich über 100 Millionen Euro erreichen, teilte Vossloh am Montag mit. Konkret handelt es sich um zentrale Weichenkomponenten wie Herzstücke, Zungenvorrichtungen und weitere Ersatzteile, die in Machbarkeitslosen organisiert sind.

    Für Vossloh bedeutet der Auftrag eine Fortsetzung der engen Partnerschaft mit der DB und eine signifikante Absicherung von Nachfrage für die kommenden Jahre. Vorstandsvorsitzender Oliver Schuster betonte die Rolle des Unternehmens als führender Anbieter anspruchsvoller Weichensysteme; DB-Infrastrukturtochter DB InfraGO unterstrich die Bedeutung verlässlicher Zulieferer für ihr Modernisierungsprogramm. Vossloh rechnet damit, dass die anstehenden Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Schienennetz die Nachfrage nach Weichengroßteilen erhöhen werden — ein Trend, der sich positiv in Auftragseingang und Auslastung niederschlagen dürfte.

    Aus wirtschaftlicher Perspektive liefert der Rahmenvertrag planbare Umsätze und kann das Auftragsvolumen und den Umsatz von Vossloh in den nächsten Jahren stützen. Gleichzeitig bleibt das genaue Bestellvolumen variabel, da es von den Abrufentscheidungen der DB abhängt; Rahmenvereinbarungen bieten zwar Umsatzpotenzial, bergen aber auch Unsicherheit hinsichtlich Timing und tatsächlicher Abrufe. Für Investoren ist relevant, dass Vossloh seine Position im System Schiene dadurch festigt und zugleich von staatlichen beziehungsweise staatsnahen Infrastrukturprogrammen profitieren kann.

    Vossloh präsentierte sich in der Mitteilung als global aufgestellter Technologiekonzern mit rund 4.200 Mitarbeitenden und einem Umsatzergebnis von 1,209.6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio — von Schienenbefestigungssystemen über Betonschwellen bis zu Weichensystemen und digitalen Lifecycle-Services — und operiert in drei Geschäftsbereichen: Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions. Mit internationaler Präsenz in mehr als 100 Ländern und etwa 40 Produktionsstandorten sieht sich Vossloh gut positioniert, um die Nachfrage der DB zu bedienen.

    Die Mitteilung wurde am 9. März 2026 über den EQS-Newsservice veröffentlicht. Zusammenfassend stellt der Rahmenvertrag für Vossloh eine strategisch relevante Auftragsperspektive dar, die bei tatsächlicher Abrufrealisierung substanzielle Umsatzimpulse liefern könnte — zugleich bleibt die konkrete wirtschaftliche Wirkung von der Abrufdynamik der Deutschen Bahn abhängig.



    Vossloh

    ISIN:DE0007667107WKN:766710

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 73,05EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
